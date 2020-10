Cronaca 485

Tragedia a Villafranca Tirrenia, bimbo di 10 mesi ingerisce una ventosa e muore

Il bimbo si trovava con la mamma, che si stava apprestando a cambiare l'indumento intimo al figlio, quando il piccolo ha preso una ventosa e l'ha ingoiata

Redazione

07 Ottobre 2020 08:08

Tragedia a Villafranca Tirrena. Un bimbo di 10 mesi, per cause ancora da comprendere, ha ingerito una ventosa ed è morto poche ore dopo. L'oggetto è rimasto incastrato 5 minuti nella gola del piccolo. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Sud.Il bimbo si trovava con la mamma, che si stava apprestando a cambiare l'indumento intimo al figlio, quando il piccolo ha preso una ventosa e l'ha ingoiata.

Immediati i tentativi di liberare le vie respiratorie. I genitori hanno chiamato i vicini di casa tra cui un'infermiera che è riuscita ad estrapolare il corpo estraneo dalla gola dopo 5 minuti. Il bimbo, trasportato dagli operatori del 118 in ambulanza al Policlinico universitario di Messina, ancora cosciente, è morto nel giro di poche ore. I sanitari del Policlinico “Martino” hanno immediatamente trasmesso gli atti all’autorità giudiziaria ed è stato aperto un fascicolo in cui risultano indagati per omicidio colposo entrambi i genitori.



