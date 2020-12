Cronaca 15618

Tragedia a San Cataldo: diciannovenne accusa un malore mentre è a casa e muore

Quando il 118 è arrivato nell'abitazione il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane

Rita Cinardi

07 Dicembre 2020 20:38

Tragedia questa mattina a San Cataldo dove un ragazzo di 19 anni, Mattia V., è morto nella sua abitazione. Ad avvisare il 118, intorno alle 12.30, sono stati i familiari che hanno visto il ragazzo sul letto privo di sensi. Avrebbero provato a scuoterlo ma il giovane non dava segni di vita. Subito la chiamata al 118. L'operatore della centrale di Caltanissetta ha intuito che la situazione era grave e, nell'inviare un'ambulanza, ha dato le istruzioni prearrivo ai familiari che hanno effettuato delle compressioni del torace. Quando il 118 è arrivato nell'abitazione, in via Fra Luciano, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso avvenuto con tutta probabilità per un arresto cardiaco improvviso. Secondo quanto appreso dalla redazione di Seguo News il ragazzo non avrebbe sofferto di alcuna patologia e nei giorni precedenti non aveva avuto alcun sintomo sospetto.

