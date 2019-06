Cronaca 6186

Tragedia a Porto Empedocle, muore annegato un uomo di Caltanissetta

Al momento si sconoscono le cause del decesso. L'uomo potrebbe anche aver avuto un malore

Redazione

23 Giugno 2019 15:17

Tragedia questa mattina a Porto Empedocle dove è morto un uomo di Caltanissetta, Luciano Ventura, 60 anni, mentre stava facendo un bagno in mare con gli amici. Ad un certo punto, intorno alle 11, le persone che si trovavano in sua compagnia, hanno notato la sua assenza. Poco tempo dopo il corpo dell'uomo è riemerso. Purtroppo, nonostante, i tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso dalla centrale operativa di Caltanissetta ma ogni tentativo è stato inutile. (foto archivio)

Tragedia questa mattina a Porto Empedocle dove è morto un uomo di Caltanissetta, Luciano Ventura, 60 anni, mentre stava facendo un bagno in mare con gli amici. Ad un certo punto, intorno alle 11, le persone che si trovavano in sua compagnia, hanno notato la sua assenza. Poco tempo dopo il corpo dell'uomo è riemerso. Purtroppo, nonostante, i tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso dalla centrale operativa di Caltanissetta ma ogni tentativo è stato inutile. (foto archivio)

News Successiva Orrore a Cremona, bimba di due anni uccisa a coltellate: arrestato il padre

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews