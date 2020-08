Cronaca 537

Tragedia a Palermo, bimbo di quattro mesi muore al Di Cristina per crisi respiratoria: disposta l'autopsia, tensione in ospedale

Alla notizia della morte i familiari hanno dato in escandescenza al pronto soccorso: per calmarli sono dovute intervenire otto volanti della polizia

Redazione

05 Agosto 2020 15:03

Tragedia a Palermo. Un bambino di appena 4 mesi è morto all'ospedale dei Bambini di Palermo dove era stato portato dai genitori d'urgenza in seguito a una crisi respiratoria. Il piccolo paziente è deceduto dopo le prime cure.

Alla notizia della morte i familiari hanno dato in escandescenza al pronto soccorso: per calmarli sono dovute intervenire otto volanti della polizia.La Procura ha aperto un'indagine sul decesso e ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino. Il cadavere è stato portato al Civico.



