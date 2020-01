Cronaca 19575

Tragedia a Mussomeli: uomo spara a una donna e alla figlia di lei e poi si toglie la vita

Il dramma si è consumato in un'abitazione del centro storico. Sul posto sono arrivati i carabinieri allertati da un residente

Redazione

31 Gennaio 2020 08:17

Omicidio- suicidio nella notte a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 27 anni, Michele Noto, ha ucciso una donna di 48, Rosalia Mifsud e la figlia Monica Diliberto, di 27. All’origine della tragedia pare ci fosse un amore non ricambiato. L’uomo, dopo la mezzanotte, sarebbe entrato in casa delle due donne, in via Santa Maria Annunziata, e dopo un'accesa discussione avrebbe aperto il fuoco prima verso la 42enne poi nei confronti della figlia di quest’ultima. A quel punto si sarebbe rivolto la rivoltella verso di se uccidendosi. A scoprire i corpi il figlio della donna uccisa.

Omicidio- suicidio nella notte a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 27 anni, Michele Noto, ha ucciso una donna di 48, Rosalia Mifsud e la figlia Monica Diliberto, di 27. All’origine della tragedia pare ci fosse un amore non ricambiato. L’uomo, dopo la mezzanotte, sarebbe entrato in casa delle due donne, in via Santa Maria Annunziata, e dopo un'accesa discussione avrebbe aperto il fuoco prima verso la 42enne poi nei confronti della figlia di quest’ultima. A quel punto si sarebbe rivolto la rivoltella verso di se uccidendosi. A scoprire i corpi il figlio della donna uccisa.

La tragedia di Mussomeli. Per l'omicida quella donna era diventata un'ossessione

News Successiva Assenteismo all'Asp, misure cautelari per tre dipendenti in servizio a Mussomeli: saranno sospesi dal servizio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare