Cronaca 1720

Tragedia a Modica, morto bimbo di 1 anno: il piccolo sarebbe giunto in ospedale con diversi lividi

Il bambino è stato portato in ospedale accompagnato dai genitori. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso

Redazione

17 Agosto 2020 20:34

Un bimbo di 1 anno è morto nell'ospedale di Modica, dove è arrivato accompagnato dai genitori. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Secondo quanto si apprende il bambino presenterebbe dei lividi. Sarà l'autopsia a stabilire la causa della morte. Per la morte del bimbo la polizia ha fermato un uomo: si tratta del convivente della madre del piccolo.

Un bimbo di 1 anno è morto nell'ospedale di Modica, dove è arrivato accompagnato dai genitori. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Secondo quanto si apprende il bambino presenterebbe dei lividi. Sarà l'autopsia a stabilire la causa della morte. Per la morte del bimbo la polizia ha fermato un uomo: si tratta del convivente della madre del piccolo.

News Successiva Coppia accusata di aver drogato e abusato per giorni di una ragazza: un arresto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare