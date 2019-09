Cronaca 1014

Tragedia a Messina, due gemellini neonati muoiono a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro

Al momento tra le ipotesi più accreditate, c'è quella di una violentissima infezione

Redazione

18 Settembre 2019 09:04

Tragedia a Messina: due gemellini neonati sono morti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, per cause ancora da accertare. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.I piccoli, un maschietto e una femminuccia nati all'ospedale San Vincenzo di Taormina da una coppia di giovani genitori di Riposto, sono morti al Policlinico di Messina. Come riporta la Gazzetta del Sud, la bimba si è spenta il 9 settembre, poi, a distanza di quattro giorni, stessa tragica sorte è toccata al fratellino, deceduto il 13 settembre.

Al momento tra le ipotesi più accreditate, c'è quella di una violentissima infezione. Intanto, l'autorità giudiziaria competente ha disposto ulteriori accertamenti clinici specialistici. Sotto la lente d'ingrandimento i due reparti in cui i fratellini sono stati ricoverati. (Gds.it)



Tragedia a Messina: due gemellini neonati sono morti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, per cause ancora da accertare. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.I piccoli, un maschietto e una femminuccia nati all'ospedale San Vincenzo di Taormina da una coppia di giovani genitori di Riposto, sono morti al Policlinico di Messina. Come riporta la Gazzetta del Sud, la bimba si è spenta il 9 settembre, poi, a distanza di quattro giorni, stessa tragica sorte è toccata al fratellino, deceduto il 13 settembre.

Al momento tra le ipotesi più accreditate, c'è quella di una violentissima infezione. Intanto, l'autorità giudiziaria competente ha disposto ulteriori accertamenti clinici specialistici. Sotto la lente d'ingrandimento i due reparti in cui i fratellini sono stati ricoverati. (Gds.it)



Caltanissetta, guasto ai serbatoi: oggi niente acqua a Gibil Gabib

News Successiva Villarosa, spara alla convivente e la riduce in fin di vita. Avrebbe scavato anche la fossa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews