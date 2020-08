Cronaca 2287

Tragedia a Lipari, muore ragazza di 22 anni: nei giorni scorsi aveva lamentato dolori all'addome

Sembra che la vittima nei giorni scorsi si sia recata più volte al pronto soccorso. Disposta l'autopsia

Redazione

23 Agosto 2020 17:14

Tragedia nella notte a Lipari. Una 22enne, Lorenza Famularo, è morta in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe lamentato forti dolori all’addome, tanto da essere trasportata dai sanitari del 118 al nosocomio. Ma non appena giunta all’ospedale eoliano, ha perso la vita. Vani i tentativi di rianimarla, i medici hanno solo potuto costatarne il decesso.Il corpo della ragazza è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Lipari, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, che presumibilmente disporrà l'autopsia, per stabilire le reali cause del decesso della giovane.

Secondo quanto raccontato, sembrerebbe, che nei giorni precedenti, la 22enne avesse manifestato dolori addominali, tanto da doversi recare più volte al pronto soccorso. La notizia è subito circolata sui social network e ha gettato l’intera comunità in preda allo sconforto e la disperazione per la prematura scomparsa della giovane amata, stimata e benvoluta da tutti. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati postati sulla sua pagina Facebook, da amici e parenti.





Tragedia nella notte a Lipari. Una 22enne, Lorenza Famularo, è morta in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe lamentato forti dolori all’addome, tanto da essere trasportata dai sanitari del 118 al nosocomio. Ma non appena giunta all’ospedale eoliano, ha perso la vita. Vani i tentativi di rianimarla, i medici hanno solo potuto costatarne il decesso.Il corpo della ragazza è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Lipari, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, che presumibilmente disporrà l'autopsia, per stabilire le reali cause del decesso della giovane.

Secondo quanto raccontato, sembrerebbe, che nei giorni precedenti, la 22enne avesse manifestato dolori addominali, tanto da doversi recare più volte al pronto soccorso. La notizia è subito circolata sui social network e ha gettato l’intera comunità in preda allo sconforto e la disperazione per la prematura scomparsa della giovane amata, stimata e benvoluta da tutti. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati postati sulla sua pagina Facebook, da amici e parenti.





News Successiva Caltanissetta, vandalizzata la chiesa di Sant'Agata al Collegio. Malviventi rubano anche le offerte

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare