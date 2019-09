Cronaca 295

Tragedia a Gela nel quartiere Sant'Ippolito: 44enne muore dopo essersi lanciato dal terzo piano della sua abitazione

L'uomo, lascia la moglie e tre figli. Quando i soccorritori sono arrivati per l'uomo non c'era più nulla da fare

Redazione

03 Settembre 2019 14:00

Un uomo di 44 anni di Gela, Massimo T. , si è lanciato questa mattina dal terzo piano della sua abitazione. La tragedia si è verificata in via Ugo Bassi, nel quartiere Sant'Ippolito. Quando sono arrivati i soccorritori, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Pare che il 44enne, da tempo soffrisse di crisi depressive. Lascia la moglie e tre figli.

