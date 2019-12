Cronaca 220

Traffico veicolare a Caltanissetta, il sindaco Gambino: "Presto la gestione non sarà più improvvisata"

Per ciò che attiene corso Umberto invece ha affermato "la mia amministrazione non ha alcuna intenzione di aprire al traffico l'isola pedonale"

Redazione

17 Dicembre 2019 09:38

"Si sono concluse sul Mepa le procedure per l'affido dell'incarico per la redazione del Pums e la revisione del Put ed a breve sarà nominata la commissione di gara per concludere le procedure e conferire l'incarico. A conclusione di tutto l'iter, la gestione del traffico della città di Caltanissetta non sarà più improvvisata come è stata sino ad ora ma sarà governata attraverso uno strumento scientifico serio". A dichiararlo è il sindaco Roberto Gambino intervistato in merito alla riapertura del traffico veicolare in corso Vittorio Emanuele. Per ciò che attiene corso Umberto invece ha affermato "la mia amministrazione non ha alcuna intenzione di aprire al traffico l'isola pedonale". Giorni fa, infatti, alcuni nisseni avevano confuso sui social network una colonnina per pagare le utenze, sistemata vicino la Banca d'Italia, con un parcometro.

"Si sono concluse sul Mepa le procedure per l'affido dell'incarico per la redazione del Pums e la revisione del Put ed a breve sarà nominata la commissione di gara per concludere le procedure e conferire l'incarico. A conclusione di tutto l'iter, la gestione del traffico della città di Caltanissetta non sarà più improvvisata come è stata sino ad ora ma sarà governata attraverso uno strumento scientifico serio". A dichiararlo è il sindaco Roberto Gambino intervistato in merito alla riapertura del traffico veicolare in corso Vittorio Emanuele. Per ciò che attiene corso Umberto invece ha affermato "la mia amministrazione non ha alcuna intenzione di aprire al traffico l'isola pedonale". Giorni fa, infatti, alcuni nisseni avevano confuso sui social network una colonnina per pagare le utenze, sistemata vicino la Banca d'Italia, con un parcometro.

News Successiva Sistema Montante, teste al processo: "Quando Orfanello si arrabbiava incuteva terrore"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare