Dal 10 novembre on line su tutti i canali ufficiali "Un carrello di risate": la nuova iniziativa del Centesimo

Per raccontare "Un carrello di risate" il Centesimo si è avvalso della creatività e della simpatia del duo comico nisseno "I Fusibili", Cristian Abbate e Salvatore Iacono

Redazione

04 Novembre 2019 09:12

Tra poco on line su tutti i canali ufficiali “Un carrello di risate” la nuova iniziativa digital del Centesimo, l’insegna siciliana del gruppo CDS. Il Centesimo è un brand da sempre orientato al grande risparmio di ogni giorno e grazie alla sua offerta, che propone un ampio assortimento di prodotti a marchio, grandi marche e una particolare attenzione ai freschi, sirivolge ai consumatori come insegna di riferimento nel panorama della distribuzione organizzata in Sicilia.

Il brand ha da tempo rinnovato la propria strategia di comunicazione sviluppando con attenzione i propri canali digitali, offrendo contenuti di valore ai suoi clienti diventati in poco tempo anche followers e mantenendo un carattere sempre allegro e divertente. L’obiettivo è stato fin da subito quello di creare un legame nuovo con i propri clienti attraverso le piattaforme digitali creando contenuti che rispecchiano i valori primari del brand: l’importanza di prodotti del territorio, una convenienza che risponde alle esigenze di spesa di ogni giorno, l’attenzione a veicolare messaggi positivi al consumatore, tutteleve fondamentali su cui si basano le attività di comunicazione dedicate ai clienti.

Proprio nell’ottica di posizionarsi sempre più stabilmente come “insegna positiva” nasce il format “Un carrello di risate”, iniziativa di videomarketing che racconta scene di vita, episodi e abitudini che spesso chiunque può trovarsi a vivere all’interno di un supermercato. Ritroviamo quindi in questi video il cliente con la battuta facile, il collaboratore un po’ stralunato, il salumiere simpatico e tante altre situazioni e personaggi ironici e divertenti presi in prestito dalla vita vera, con cui ciascun cliente potrà identificarsi facilmente ridendo sempre di gusto.

Per raccontare “Un carrello di risate” il Centesimo si è avvalso della creatività e della simpatia del duo comico nisseno “I Fusibili”, Cristian Abbate e Salvatore Iacono,già noto al grande pubblico per la partecipazione ai programma Italia’s Got talent;Cultura Moderna; Sicilia Cabaret ed altri programmi e show regionali.

La scelta di un format video vede poi l’insegna siciliana perfettamente inserita nelle nuove tendenze del marketing della comunicazione: l’approccio digitale del Centesimo infatti è quello di creare e condividere contenuti mai complessi, con un tono di voce confidenziale e ironico, in cui la vicinanza al consumatore deriva anche dai temi trattati. Il formato video si inserisce in questo modo a pieno titolo come soluzione migliore per arrivare con più efficacia agli utenti.

“Un carrello di risate” è stato girato ad Ottobre anche con l’aiuto dei collaboratori di alcuni punti vendita sempre pronti a mettersi a disposizione per le varie iniziative aziendali

La serie verrà trasmessa on line nei canali social dell’ insegna: Facebook, Instagram, Youtube e naturalmente sul sito web ilcentesimo.it a partire dal 10 novembre .





