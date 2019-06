Eventi 495

Torte, bignè, crostate e frollini: a Caltanissetta due giorni dedicati all'arte pasticcera

L'iniziativa si terrà il 10 e 11 giugno in via Maddalena Calafato alla presenza di due chef professionisti e di un maestro gelatiere

Redazione

07 Giugno 2019 16:59

Si terrà lunedì 10 e martedì 11 giugno dalle ore 10 alle 18 il primo Porte Aperte dedicato al mondo della pasticceria, gelateria e gastronomia organizzato dalla Talento Contract sita in Va Maddalena Calafato n, 7. Alla presenza di due chef professionisti, Francesco Piparo e Carmelo Costanzo, e del maestro gelatiere Daniele Corsaro, l’evento spazierà dalla preparazione delle prime colazioni alla tavola calda, dalla pasticceria (torte da forno, bignè, crostate, frollini) alla gastronomia ed alla gelateria.



L’evento sarà condotto in collaborazione con Frigomat e Lainox, marchi leader nel settore delle attrezzature per gelaterie e ristorazione delle quali Talento Contract è concessionario di zona, e con Disio – espressioni di gusto, azienda locale specializzata nella fornitura di prodotti semilavorati per pasticceria e gelateria.

La partecipazione all'evento è aperta a tutti.

