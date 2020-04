Eventi 130

"Torneremo ad essere generativi?", incontro su Facebook: a Caltanissetta si discuterà della pandemia

L'iniziativa si terrà il 2 maggio alle 15 ed è organizzata da "Open politiche aperte". Si prenderà spunto dal volume di Rocco Gumina "Cattolici e politica"

29 Aprile 2020 09:55

Sabato 2 maggio a partire dalle 15.00 – in diretta dalla pagina Facebook di “Open politiche aperte” – si svolgerà un incontro intitolato “Torneremo ad essere generativi?” nel quale si discuterà delle conseguenze sociali, politiche ed economiche della pandemia da Covid-19 a partire dal volume di Rocco Gumina Cattolici e politica. Temi, figure e percorsi del Novecento italiano appena pubblicato dalla casa editrice AVE.All’incontro – introdotto e moderato dal coordinatore di OPEN politiche aperte Davide Capodici – interverranno lo psicologo Piero Cavaleri, il vicecoordinatore nazionale dei Giovani delle ACLI Giovanni Bunoni, l’ingegnere civile-ambientale Fabio Mocciaro e l’imprenditore Enrico Lipani. La diretta sarà conclusa dall’autore del volume Rocco Gumina.

Riflettere sul pensiero e sull’azione di alcuni fra i più autorevoli uomini politici del mondo cattolico, appartenuti al secolo scorso, è operazione saggia e opportuna in un tempo nel quale occorre prepararsi al post pandemia. Infatti, la stagione che stiamo vivendo ci interpella fortemente a partire dalla crisi sanitaria, economia e della nostra democrazia.

Allora è molto importante, soprattutto per i più giovani, tornare a queste fonti per attingere certamente alla notevole elaborazione teorica, ma soprattutto per lasciarsi ispirare dalla tensione spirituale ed etica che questi sono ancora oggi capaci di donarci e dalla possibilità di riformare le nostre comunità a partire da valori come la libertà e la giustizia sociale.



