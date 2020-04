Sport 99

Torneo "Referee Jr Cup", nella sfida tra arbitri di Basket la Sicilia vince contro la Liguria: c'era anche il nisseno Federico Nicosia

A raccontarci di come i giovani arbitri stanno affrontando la pandemia è il giovane nisseno Federico Nicosia

Redazione

30 Aprile 2020 17:04

Mi presento, sono Federico Nicosia, di 17 anni, e frequento la scuola di secondo grado, sono divenuto arbitro di basket 6 mesi fa e faccio parte del gap Caltanissetta-gela capeggiato da Giuseppe Caci e Antonio Giordano. Visto il momento che stiamo passando, questa pandemia globale, che non ha fermato tutto il gruppo, anzi, siamo sempre in continua evoluzione e continuiamo a lavorare per fare sempre del meglio, persino dai piani alti della federazione si continua a lavorare per tenere in movimento noi arbitri, e gli istruttori stessi. Per fronteggiare l’emergenza noi in quanto Gap Cl-Gela, ci siamo messi in movimento sfruttando la piattaforma kahoot e le diverse piattaforme digitali per vederci e rimanere sempre in contatto, proponendo quesiti, comunque interagendo tra di noi. Successivamente ricevo, una settimana fa circa, una chiamata dal delegato C.I.A. Giuseppe Caci e dall’istruttore provinciale Antonio Giordano, ove dicevano che ero stato selezionato per rappresentare la Sicilia in un torneo delle regioni, ovvero, tutte le regioni sono chiamate a competere tra di loro selezionando 5 arbitri per regione, e dovevano trattare una tematica precisa sfruttando un Power Point, con un massimo di tempo a disposizione. Io sono stato scelto insieme a altri 4 gap, Gap Ragusa con Angelica Barca, Gap Catania con Claudio Maccarone, Gap Palermo con Nicoló Campanella e Gap Messina con Claudio Squadrito, per affrontare la regione Liguria, ieri, ad assistere alla sfida oltre al presidente FIP Caruso e C.I.A. Cinzia Savoca, erano presenti gli istruttori regionali e il mio istruttore provinciale Antonio Giordano. Gara, se così possiamo definirla, che già dalla presentazione die power Point si è rivelata combattuta, i giudici del Friuli Venezia Giulia hanno scelto la Sicilia. Aggiunge l’istruttore provinciale Giordano: “sicuramente è una iniziativa lodevole da parte del Settore Giovanile Arbitri Nazionale, che permette ai giovani arbitri di confrontarsi e cresce in questo momento difficile per tutti!”

