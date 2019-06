Sport 288

Torneo di tennis Open Citta di Caltanissetta alla sfida finale: in campo Di Mauro e Schilirò

La finale sarà disputata domani, domenica 2 giugno alle 17.30. Hanno partecipato oltre ottanta giocatori

01 Giugno 2019 16:49

Volge al termine il torneo PFE Open Città di Caltanissetta, montepremi € 3.000,00 + H, che vedrà sfidarsi per il titolo finale nella giornata del 2 giugno 2019 alle ore 17:30 il tennista Alessio Di Mauro, classifica 2.2. e Nicolò Schilirò, classifica 2.3.Alessio Di Mauro, tesserato con il tennis Club Siracusa, in semifinale ha avuto la meglio, dopo oltre due ore di gioco, sul tennista locale Luca Potenza, tesserato con il tennis Club Caltanissetta, mentre il talentuoso tennista Schilirò è riuscito a domare in due set il giovane tennista Michele D’Amico.

Il torneo ha visto la partecipazione di oltre ottanta giocatori ed ha consentito a tutti gli appassionati di assistere ad incontri di altissimo livello tennistico. Del resto, nell’ultima settimana si sono affrontati in campo i migliori tennisti siciliani, dando vita a match spettacolari ed appassionanti.

“Siamo particolarmente soddisfatti ha dichiarato Gianluca Nicosia, presidente Tennis Club Caltanissetta - di come sia andato questo Torneo, non soltanto perché rappresenta l’inizio di una nuova fase per il tennis Club Caltanissetta, ma anche perché, tra mille difficoltà, tutti i tennisti partecipanti hanno potuto esprimere lusinghieri apprezzamenti per la struttura e per la impeccabile organizzazione affidata al nostro Direttore Sportivo, Claudio Miccichè e coadiuvato dal nostro sempre verde Roberto Gelsomino. Ringraziamo il nostro main sponsor che ha creduto nell’iniziativa, supportando tutta la fase gestionale. Certamente la nostra struttura sportiva nei prossimi anni sarà nuovamente alla ribalta delle cronache internazionali sportive poiché il nuovo Direttivo è intenzionato a rimettere in moto la macchina organizzativa che speriamo possa portarci ad avere nuovamente un Torneo Challenger, con punti ATP. Speriamo che giorno 2 giugno tanti nisseni partecipino in massa a questo incontro che certamente ha in serbo momenti di puro spettacolo tennistico”.





