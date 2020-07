Eventi 152

Tornano i matrimoni: oltre 200 invitati al "Duomo" di Messina: erano tutti senza mascherina

L'avvenimento è stato segnalato al parroco del Duomo. L'episodio è balzato all'attenzione di qualche osservatore estraneo all'evento

Redazione

20 Luglio 2020

Si torna a pronunciare il fatidico "Sì" nelle chiese. Un ritorno alla normalità che pochi giorni fa, al Duomo di Messina, è stato preso alla lettera da due sposi che si sono uniti in matrimonio alla presenza di circa duecento invitati. I partecipanti erano tutti privi di mascherina e assembrati all'interno della Cattedrale, come se il coronavirus fosse un male già passato.

Gli sposi, i testimoni, gli ospiti e persino i cinque sacerdoti che hanno celebrato il rito nuziale, non hanno mai indossato il dispositivo di sicurezza nè badato alle distanze interpersonali, come prevedono le norme nazionali.

L'episodio è balzato all'attenzione di qualche osservatore estraneo all'evento, ma che si trovava in Duomo con la mascherina per altre ragioni, suscitando sentimenti dibrabbia e indignazione.

"Com'è possibile - ha commentato il testimone che preferisce mantenere l'anonimato - che si possano tollerare simili comportamenti. La nostra città è stata pesantemente colpita dal coronavirus, abbiamo avuto il più alto numero di casi dopo Catania". L'avvenimento è stato segnalato al parroco del Duomo.





