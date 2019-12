Cronaca 1672

Tornano gli incendi d'auto a Caltanissetta: due veicoli a fuoco nella notte

Nelle mire dei malviventi una Renault Megane di proprietà di un'impiegata. Ma le fiamme hanno avvolto anche un'altra auto nelle vicinanze

Rita Cinardi

28 Dicembre 2019 09:33

Nuovi incendi d'auto nella notte a Caltanissetta. Intorno alla mezzanotte in via Messina sono andate a fuoco due autovetture, una Renault Megane di proprietà di un’impiegata di 44 anni e una Citroen C3 di proprietà di una casalinga di 37 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L’incendio da un primo esame sembrerebbe di origine dolosa. Le fiamme, appiccate alla Renault, hanno coinvolto anche la Citroen parcheggiata accanto. I danni sono in corso di quantificazione. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. (Foto archivio)

