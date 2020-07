Cronaca 266

Tornano a Lampedusa dopo l'espulsione dall'Italia: arrestati 19 migranti tunisini

Tutti gli extracomunitari tunisini, come disposto dal magistrato di turno, in attesa del giudizio direttissimo sono stati sottoposti agli arresti domiciliari

29 Luglio 2020 12:44

Tornano in Italia dopo essere stati espulsi ma vengono arrestati. Ieri sera, la polizia di Agrigento ha proceduto all’arresto di 19 cittadini extracomunitari sbarcati a Lampedusa nelle giornate scorse.Undici di questi erano già stati espulsi dall'Italia e hanno violato la disposizione essendo stati trovati entro il termine fissato di 5 anni dall'effettivo rimpatrio nel territorio nazionale, gli altri 8 perchè sono rientrati nella nostra nazione entro i previsti tre anni dall’effettivo rimpatrio nonostante fossero "destinatari di decreto di respingimento".

Tutti gli extracomunitari tunisini, come disposto dal magistrato di turno, in attesa del giudizio direttissimo sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso il C.A.S. “Villa Sikania” di Siculiana.





