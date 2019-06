Eventi 48

Torna "Scoprire e riscoprire Caltanissetta", domenica visita al sito archeologico di contrada Vassallaggi

L'iniziativa è organizzata dal Cral giustizia. Come sempre la visita verrà illustrata dal prof. Vincenzo Falzone

Redazione

05 Giugno 2019 22:42

Nel proseguo delle visite guidate alla città nell’ambito della programmazione dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta 2019”, organizzata dal CRAL Giustizia Caltanissetta, presieduto da Calogero Occhipinti, domenica 9 giugno era prevista la visita al sito di Gibl Gabib, ma la Soprintendenza Beni Culturali comunica che, al momento, il sito è inaccessibile per erbacce e sterpaglie ivi esistenti, ma che si sta effettuando una bonifica della zona per renderla fruibile alle visite. Domenica, pertanto, si è rivista la programmazione e si è deciso di andare a visitare il sito archeologico sito in C/da Vassallaggi. Come sempre, la visita verrà illustrata dal prof. Vincenzo Falzone. L’iniziativa quest’anno si avvale del patrocinio della ProLoco nissena e della collaborazione della associazione Royal Eagles Club, presieduta dal dott. Giuseppe Scriminaci. L’appuntamento è alle ore 09,30 (puntualissimi) al bivio San Cataldo/Serradifalco vicino all’ex Air Pub Caffè: da lì ci recheremo in comitiva al sito. La partecipazione, destinata a tutti coloro che amano Caltanissetta (soci e non soci del CRAL), è, come sempre, gratuita. Si invitano i partecipanti a coinvolgere i ragazzi affinchè possano conoscere la storia della nostra città. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA

