Torna l'appuntamento con "Scoprire e riscoprire Caltanissetta": visita guidata al museo delle vare

L'appuntamento con l'iniziativa organizzata dal Cral Giustizia, dopo la pausa estiva, torna il 20 ottobre

Redazione

16 Ottobre 2019 18:10

Il 20 ottobre tornerà l'appuntamento con "Scoprire e riscoprire Caltanissetta". L'appuntamento è per le 10,00 davanti la Chiesa di S. Pio X in Via Napoleone Colajanni per visitare, con la guida dello storico Vincenzo Falzone, la predetta chiesa, il museo delle vare e il crocifisso che si trova alla rotatoria del Ponte bloi. Ne dà notizia il presidente del Cral Giustizia, Calogero Occhipinti

