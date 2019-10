Salute 83

Torna "La mela di Aism", volontari anche nelle piazze del nisseno per raccogliere fondi per la ricerca

In Italia quasi 120mila persone sono colpite da sclerosi multipla. I fondi raccolti serviranno per la ricerca e per i progetti di Aism

Redazione

03 Ottobre 2019 20:56

Dal 4 al 6 ottobre 2019 ritorna in 5 mila piazze italiane La Mela di AISM. I 13 mila volontari di AISM distribuiranno oltre 4 milioni di gustose mele rosse, verdi e gialle per costruire insieme un futuro migliore per le persone con SM. In Italia quasi 120 mila persone sono colpite da sclerosi multipla. Si registrano 3.400 nuove diagnosi l’anno, 1 ogni 3 ore. 2/3 delle persone colpite sono donne, il 10% sono in età pediatrica e oltre il 50% sono giovani tra i 20 e i 40 anni. Tantissime le persone con SM nel nostro Paese; l’Italia è a rischio medio-alto con pesanti costi per il SSN: di quasi 5 miliardi di euro l’anno è il costo sociale della malattia. Sono questi i numeri della sclerosi multipla che rilevano una fotografia assolutamente nuova della Sclerosi Multipla, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, prima causa di invalidità tra i giovani dopo gli incidenti stradali.

La “Mela di AISM“ nasce non solo per garantire sostegno alla ricerca sulla sclerosi multipla ma per far vivere tutti i Progetti di AISM a supporto dei giovani con SM: sportelli informativi e di orientamento, convegni sul territorio che garantiscono un costante dialogo con ricercatori, esperti, altri giovani con cui confrontare le proprie esperienze di vita, prodotti editoriali pensati per rispondere a quesiti e problemi che si presentano nella loro quotidianità, sia sanitaria, sia sociale e lavorativa, un blog (www.giovanioltrelasm.it) dove tutti possono “raccontarsi", riconoscersi e “sentirsi a casa”. In questi giorni e settimane i volontari dell’associazione saranno presenti in alcune scuole superiori proponendo ai ragazzi incontri di informazione e sensibilizzazione.

Anche la provincia di Caltanissetta e i suoi comuni aderiranno all’iniziativa, grazie al contributo di importanti e sensibili associazioni ed all’impegno delle amministrazioni comunali che da sempre affiancano AISM con sensibilità ed impegno. Le associazioni di volontariato coinvolte per tutta la provincia sono: Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta Onlus, nonché dei volontari delle sedi periferiche di Serradifalco, Sommatino, Santa Caterina, Misericordia di Vallelunga, Fratres “Gianni Messina” Villalba, “Compagnia della Bellezza” Caltanissetta, San Sucy di Resuttano, Pro loco di Acquaviva e Mussomeli “Dolci tentazioni Palumbo” di Milena.

In questo periodo inoltre si stanno svolgendo numerosi incontri nelle scuole della provincia per sensibilizzare rispetto alla sclerosi multipla e al ruolo dell’associazione sul territorio.

Di Seguito l’elenco delle piazze della provincia in cui saremo presenti:



Caltanissetta:

Piazza falcone borsellino; Farmacia “Al Duomo”, Farmacia Bonasera, Farmacia Pantano, Farmacia La China, Farmacia Eufrate a San Luca e in via Turati, Farmacia Vizzini, chiesa San Pio X, chiesa San Luca, chiesa San Biagio, chiesa San Paolo, Chiesa Sacro Cuore, Chiesa Regina Pacis, Chiesa San Michele, IISS Luigi Russo(sabato 5).

Gela:

Piazza Umberto I; Muretti di Macchitella, Piazza Martiri della Libertà, supermercato Crai Via palazzi e via Venezia; Chiesa San Domenico Savio; Chiesa San Giovanni Evangelista; Chiesa S.Maria di Betlemme, Chiesa Regina Pacis, Ospedale Vittorio Emanuele, Sisa in via Cortemaggiore, Paghi Poco in via Mozart, Farmacia Gennuso in via Venezia, Farmacia Pintaudi in via Verga, Parafarmacia Igea;

Niscemi:

Piazza Vittorio Emanuele, Via G.Marconi (giovedì mattina), Chiesa M. della Speranza; Chiesa Sacro Cuore;

Butera:

Piazza Dante;

Riesi:

Piazza Garibaldi;

Serradifalco:

Via On. C. Volpe, Chiesa Immacolata; Chiesa Madre

Vallelunga Pratameno:

Piazza Umberto I;

Villalba:

Piazza Vittorio Emanuele

Marianopoli:

Scuole

Resuttano:

Piazza Matrice;

Montedoro:

Piazza Europa;

Acquaviva Platani:

sede Pro Loco;

Campofranco:

sede Pro Loco;

Milena:

Piazza Principale;

Santa Caterina Villarmosa:

Piazza Matrice;



Dal 4 al 6 ottobre 2019 ritorna in 5 mila piazze italiane La Mela di AISM. I 13 mila volontari di AISM distribuiranno oltre 4 milioni di gustose mele rosse, verdi e gialle per costruire insieme un futuro migliore per le persone con SM. In Italia quasi 120 mila persone sono colpite da sclerosi multipla. Si registrano 3.400 nuove diagnosi l’anno, 1 ogni 3 ore. 2/3 delle persone colpite sono donne, il 10% sono in età pediatrica e oltre il 50% sono giovani tra i 20 e i 40 anni. Tantissime le persone con SM nel nostro Paese; l’Italia è a rischio medio-alto con pesanti costi per il SSN: di quasi 5 miliardi di euro l’anno è il costo sociale della malattia. Sono questi i numeri della sclerosi multipla che rilevano una fotografia assolutamente nuova della Sclerosi Multipla, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, prima causa di invalidità tra i giovani dopo gli incidenti stradali.

La “Mela di AISM“ nasce non solo per garantire sostegno alla ricerca sulla sclerosi multipla ma per far vivere tutti i Progetti di AISM a supporto dei giovani con SM: sportelli informativi e di orientamento, convegni sul territorio che garantiscono un costante dialogo con ricercatori, esperti, altri giovani con cui confrontare le proprie esperienze di vita, prodotti editoriali pensati per rispondere a quesiti e problemi che si presentano nella loro quotidianità, sia sanitaria, sia sociale e lavorativa, un blog (www.giovanioltrelasm.it) dove tutti possono “raccontarsi", riconoscersi e “sentirsi a casa”. In questi giorni e settimane i volontari dell’associazione saranno presenti in alcune scuole superiori proponendo ai ragazzi incontri di informazione e sensibilizzazione.

Anche la provincia di Caltanissetta e i suoi comuni aderiranno all’iniziativa, grazie al contributo di importanti e sensibili associazioni ed all’impegno delle amministrazioni comunali che da sempre affiancano AISM con sensibilità ed impegno. Le associazioni di volontariato coinvolte per tutta la provincia sono: Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta Onlus, nonché dei volontari delle sedi periferiche di Serradifalco, Sommatino, Santa Caterina, Misericordia di Vallelunga, Fratres “Gianni Messina” Villalba, “Compagnia della Bellezza” Caltanissetta, San Sucy di Resuttano, Pro loco di Acquaviva e Mussomeli “Dolci tentazioni Palumbo” di Milena.

In questo periodo inoltre si stanno svolgendo numerosi incontri nelle scuole della provincia per sensibilizzare rispetto alla sclerosi multipla e al ruolo dell’associazione sul territorio.

Di Seguito l’elenco delle piazze della provincia in cui saremo presenti:



Caltanissetta:

Piazza falcone borsellino; Farmacia “Al Duomo”, Farmacia Bonasera, Farmacia Pantano, Farmacia La China, Farmacia Eufrate a San Luca e in via Turati, Farmacia Vizzini, chiesa San Pio X, chiesa San Luca, chiesa San Biagio, chiesa San Paolo, Chiesa Sacro Cuore, Chiesa Regina Pacis, Chiesa San Michele, IISS Luigi Russo(sabato 5).

Gela:

Piazza Umberto I; Muretti di Macchitella, Piazza Martiri della Libertà, supermercato Crai Via palazzi e via Venezia; Chiesa San Domenico Savio; Chiesa San Giovanni Evangelista; Chiesa S.Maria di Betlemme, Chiesa Regina Pacis, Ospedale Vittorio Emanuele, Sisa in via Cortemaggiore, Paghi Poco in via Mozart, Farmacia Gennuso in via Venezia, Farmacia Pintaudi in via Verga, Parafarmacia Igea;

Niscemi:

Piazza Vittorio Emanuele, Via G.Marconi (giovedì mattina), Chiesa M. della Speranza; Chiesa Sacro Cuore;

Butera:

Piazza Dante;

Riesi:

Piazza Garibaldi;

Serradifalco:

Via On. C. Volpe, Chiesa Immacolata; Chiesa Madre

Vallelunga Pratameno:

Piazza Umberto I;

Villalba:

Piazza Vittorio Emanuele

Marianopoli:

Scuole

Resuttano:

Piazza Matrice;

Montedoro:

Piazza Europa;

Acquaviva Platani:

sede Pro Loco;

Campofranco:

sede Pro Loco;

Milena:

Piazza Principale;

Santa Caterina Villarmosa:

Piazza Matrice;



News Successiva Gela, il reparto di Neurologia diventa realtà: individuati tre posti letto in Medicina

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews