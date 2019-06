Eventi 93

Torna in Sicilia la Targa Florio motociclistica, appuntamento dal 21 al 23 giugno

La Targa Florio è una delle più antiche corse automobilistiche al mondo. La gara è stata omologata ed inserita nel calendario nazionale degli eventi della federazione motociclistica italiana

Redazione

03 Giugno 2019 16:40

Torna l’appuntamento con la Targa Florio motociclistica. L’edizione di quest'anno si svolgerà il 21, 22 e 23 giugno. La novità è rappresentata dal fatto che la gara è stata omologata ed inserita nel calendario nazionale degli eventi della federazione motociclistica italiana.

Da quest’anno dunque c'è anche un aspetto agonistico con la compilazione di classifiche che determineranno vittorie di categoria.

La manifestazione è organizzata dall’Aci Palermo con il presidente Angelo Pizzuto, dalla Commissione motociclistica presieduta da Fausto Torta e dalla Fim.

Le moto storiche, costruite nel secolo scorso fino agli anni Settanta, sfileranno sul circuito delle Madonie dove da poco si è svolta la Targa Florio automobilistica.

Vincenzo Florio, dopo avere dato vita alla gara automobilistica nel 1906, volle dare il proprio contributo anche al mondo delle “Due ruote” organizzando la gara motociclistica dagli anni '20 fino alla Seconda Guerra Mondiale.

“La Targa Florio motociclistica – afferma il presidente della Commissione motociclistica Aci Palermo, Fausto Torta - punta in alto ed anche il presidente federale nazionale Giovanni Copioli ha manifestato di voler collaborare con l’appuntamento siciliano e farne uno dei più importanti in Italia. Prevediamo una importante partecipazione con molto moto provenienti da ogni parte del mondo e puntiamo a chiudere le iscrizioni a quota 250 partecipanti”.

Per le iscrizioni ci sarà tempo fino alle 20 di mercoledì 19 giugno. Per accedere all’iscrizione occorre compilare l’apposita scheda Iscrizione o direttamente presso l’ufficio sportivo di Aci Palermo via delle Alpi 6 Palermo oppure scaricando la scheda dai siti FMI sigma o Aci Palermo e rinviandola compilata e firmata .



Torna l’appuntamento con la Targa Florio motociclistica. L’edizione di quest'anno si svolgerà il 21, 22 e 23 giugno. La novità è rappresentata dal fatto che la gara è stata omologata ed inserita nel calendario nazionale degli eventi della federazione motociclistica italiana.

Da quest’anno dunque c'è anche un aspetto agonistico con la compilazione di classifiche che determineranno vittorie di categoria.

La manifestazione è organizzata dall’Aci Palermo con il presidente Angelo Pizzuto, dalla Commissione motociclistica presieduta da Fausto Torta e dalla Fim.

Le moto storiche, costruite nel secolo scorso fino agli anni Settanta, sfileranno sul circuito delle Madonie dove da poco si è svolta la Targa Florio automobilistica.

Vincenzo Florio, dopo avere dato vita alla gara automobilistica nel 1906, volle dare il proprio contributo anche al mondo delle “Due ruote” organizzando la gara motociclistica dagli anni '20 fino alla Seconda Guerra Mondiale.

“La Targa Florio motociclistica – afferma il presidente della Commissione motociclistica Aci Palermo, Fausto Torta - punta in alto ed anche il presidente federale nazionale Giovanni Copioli ha manifestato di voler collaborare con l’appuntamento siciliano e farne uno dei più importanti in Italia. Prevediamo una importante partecipazione con molto moto provenienti da ogni parte del mondo e puntiamo a chiudere le iscrizioni a quota 250 partecipanti”.

Per le iscrizioni ci sarà tempo fino alle 20 di mercoledì 19 giugno. Per accedere all’iscrizione occorre compilare l’apposita scheda Iscrizione o direttamente presso l’ufficio sportivo di Aci Palermo via delle Alpi 6 Palermo oppure scaricando la scheda dai siti FMI sigma o Aci Palermo e rinviandola compilata e firmata .



News Successiva Al Centro Espositivo di Arte Contemporanea di Caltanissetta una mostra con i lavori degli studenti del liceo "Juvara"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews