Eventi 755

Torna il treno del gusto, partirà da Caltanissetta per raggiungere il tempio di Vulcano ad Agrigento

L'appuntamento a bordo del treno storico, fra arte e sapore, è fissato per domenica 29 settembre

Redazione

24 Settembre 2019 14:41

Appuntamento il 29 settembre con il treno del gusto che partirà dalla stazione centrale di Caltanissetta per raggiungere il Tempio di Vulcano ad Agrigento. Si tratta di una locomotiva diesel e carrozze degli anni '30 "Centoporte". TARIFFE E BIGLIETTI

Tariffa unica €10*

(*)Per poter usufruire della tariffa speciale di € 10 prevista per l'evento è necessario selezionare in fase di acquisto del titolo di viaggio la tariffa ridotta.

Prevista la possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate; tariffa ragazzo viaggiatori 4-12 anni non compiuti; gratuità bambini 0-4 anni non compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

In fase di acquisto dei biglietti, durante la registrazione, si consiglia di lasciare un recapito, al fine di poter essere contattati per eventuali comunicazioni legate al viaggio.

MODALITA' DI ACQUISTO

E' possibile acquistare i biglietti attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito istituzionale e presso le biglietterie e le self service in stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate.

Biglietti in vendita il giorno stesso dell’evento sotto bordo, senza alcuna maggiorazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PROGRAMMA TURISTICO

§ 09.10 partenza dalla Stazione Centrale di Caltanissetta

§ 11.08 arrivo alla stazione ferroviaria di Tempio Vulcano e visita guidata al Giardino della Kolymbethra, gestito dal FAI*. Successiva visita del Tempio dei Dioscuri, del Tempio di Giove e del giardino di Villa Aurea, dell’area archeologica della Valle dei Templi.

§ 13.00 Appuntamento a “Porta V”, per trasferimento in pullman, di Fondazione FS, presso l’auditorium della chiesa di San Pietro, non più adibita al culto, nelle vicinanze della stazione centrale di Agrigento, dove si svolgerà il laboratorio del gusto col supporto del locale Terracotta,

§ 13.30 Laboratorio del Gusto Slow Food Sicilia: i partecipanti saranno intrattenuti con una breve narrazione dei prodotti dei Presìdi Slow Food del territorio, quali il Formaggio di capra girgentana, il pane votivo di san Calò con la cipolla paglina di Castrofilippo, il Vino bio nero d’avola e la Cuddireddra di Delia.

§ 14.40 Tempo libero per la visita del centro cittadino e per la eventuale consumazione del pranzo

§ 16.50 Appuntamento presso il locale Terracotta, per il trasferimento in pullman, di Fondazione FS, presso la stazione ferroviaria di Agrigento Bassa

§ 17.34 partenza dalla stazione ferroviaria Agrigento Bassa

§ 19.26 arrivo alla stazione centrale di Caltanissetta e fine del viaggio



Appuntamento il 29 settembre con il treno del gusto che partirà dalla stazione centrale di Caltanissetta per raggiungere il Tempio di Vulcano ad Agrigento. Si tratta di una locomotiva diesel e carrozze degli anni '30 "Centoporte". TARIFFE E BIGLIETTI

Tariffa unica €10*

(*)Per poter usufruire della tariffa speciale di € 10 prevista per l'evento è necessario selezionare in fase di acquisto del titolo di viaggio la tariffa ridotta.

Prevista la possibilità di effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate; tariffa ragazzo viaggiatori 4-12 anni non compiuti; gratuità bambini 0-4 anni non compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

In fase di acquisto dei biglietti, durante la registrazione, si consiglia di lasciare un recapito, al fine di poter essere contattati per eventuali comunicazioni legate al viaggio.

MODALITA' DI ACQUISTO

E' possibile acquistare i biglietti attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito istituzionale e presso le biglietterie e le self service in stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate.

Biglietti in vendita il giorno stesso dell’evento sotto bordo, senza alcuna maggiorazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PROGRAMMA TURISTICO

§ 09.10 partenza dalla Stazione Centrale di Caltanissetta

§ 11.08 arrivo alla stazione ferroviaria di Tempio Vulcano e visita guidata al Giardino della Kolymbethra, gestito dal FAI*. Successiva visita del Tempio dei Dioscuri, del Tempio di Giove e del giardino di Villa Aurea, dell’area archeologica della Valle dei Templi.

§ 13.00 Appuntamento a “Porta V”, per trasferimento in pullman, di Fondazione FS, presso l’auditorium della chiesa di San Pietro, non più adibita al culto, nelle vicinanze della stazione centrale di Agrigento, dove si svolgerà il laboratorio del gusto col supporto del locale Terracotta,

§ 13.30 Laboratorio del Gusto Slow Food Sicilia: i partecipanti saranno intrattenuti con una breve narrazione dei prodotti dei Presìdi Slow Food del territorio, quali il Formaggio di capra girgentana, il pane votivo di san Calò con la cipolla paglina di Castrofilippo, il Vino bio nero d’avola e la Cuddireddra di Delia.

§ 14.40 Tempo libero per la visita del centro cittadino e per la eventuale consumazione del pranzo

§ 16.50 Appuntamento presso il locale Terracotta, per il trasferimento in pullman, di Fondazione FS, presso la stazione ferroviaria di Agrigento Bassa

§ 17.34 partenza dalla stazione ferroviaria Agrigento Bassa

§ 19.26 arrivo alla stazione centrale di Caltanissetta e fine del viaggio



A Caltanissetta la notte bianca dello sport, successo di visitatori per lo stand della Nissa Rugby

News Successiva Guardia di Finanza di Caltanissetta in festa per il suo Patrono, santa messa celebrata dal vescovo Russotto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews