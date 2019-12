Eventi 179

Torna il MedSposa a Caltanissetta: appuntamento il 14 e 15 dicembre a Villa Barile

Una due giorni all’insegna di proposte e novità per tutti gli innamorati che vogliono coronare il loro sogno

Redazione

12 Dicembre 2019 10:20

Al via la 19esima edizione del MedSposa. Il 14 e 15 dicembre a Villa Barile di Caltanissetta si rinnova l’appuntamento con tutto ciò che è sposi e matrimonio, cerimonia e ricevimento, fiori e servizio fotografico nonchè trucco e parrucco e bomboniere, casa e tanto altro ancora. Una due giorni all’insegna di proposte e novità per tutti gli innamorati che vogliono coronare il loro sogno trasformandolo in una realtà meravigliosa.



La Massimo Pastorello management, che organizza la manifestazione di successo, ospiterà a Villa Barile, Via delle Calcare, venti aziende operanti nel settore. ppuntamento da non perdere con la musica

tanti omaggi ai partecipanti, l'ingresso gratuito. SABATO DALLE 16,00 ALLE 22 - DOMENICA DALLE 10 ALLE 13 - 16,00 -22,00

Al via la 19esima edizione del MedSposa. Il 14 e 15 dicembre a Villa Barile di Caltanissetta si rinnova l’appuntamento con tutto ciò che è sposi e matrimonio, cerimonia e ricevimento, fiori e servizio fotografico nonchè trucco e parrucco e bomboniere, casa e tanto altro ancora. Una due giorni all’insegna di proposte e novità per tutti gli innamorati che vogliono coronare il loro sogno trasformandolo in una realtà meravigliosa.



La Massimo Pastorello management, che organizza la manifestazione di successo, ospiterà a Villa Barile, Via delle Calcare, venti aziende operanti nel settore. ppuntamento da non perdere con la musica

tanti omaggi ai partecipanti, l'ingresso gratuito. SABATO DALLE 16,00 ALLE 22 - DOMENICA DALLE 10 ALLE 13 - 16,00 -22,00

"Caltanissetta legge ... il birraio di Preston": al teatro Margherita una targa dedicata a Camilleri

News Successiva "Musiche e parole dal mondo", atmosfere natalizie al villaggio Unrra Casas e al Testasecca di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare