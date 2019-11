Attualita 535

Torna il maltempo in Sicilia, previsti già da domani piogge abbondanti e temporali

In arrivo in tutta la penisola, una nuova perturbazione atlantica, la numero 7 di questo mese.

Redazione

18 Novembre 2019 17:02

Martedì di maltempo sull'Italia con rischio di forti piogge e temporali soprattutto su Liguria, settore tirrenico fino alla Campania e nordest. Temporali anche in Sicilia. Neve molto abbondante su Alpi e Prealpi con elevato pericolo valanghe.Queste le previsioni per domani di Meteo Expert secondo cui "l'inizio della settimana prosegue all'insegna del maltempo, con un nuovo peggioramento in arrivo: entro domani l'ennesima perturbazione atlantica, la numero 7 di questo mese, investirà di nuovo il Centro-Nord e la Sardegna, con i fenomeni più intensi ancora una volta in Liguria, sulle regioni centrali tirreniche e al Nord-Est. Una tregua è prevista per mercoledì.



Martedì di maltempo sull'Italia con rischio di forti piogge e temporali soprattutto su Liguria, settore tirrenico fino alla Campania e nordest. Temporali anche in Sicilia. Neve molto abbondante su Alpi e Prealpi con elevato pericolo valanghe.Queste le previsioni per domani di Meteo Expert secondo cui "l'inizio della settimana prosegue all'insegna del maltempo, con un nuovo peggioramento in arrivo: entro domani l'ennesima perturbazione atlantica, la numero 7 di questo mese, investirà di nuovo il Centro-Nord e la Sardegna, con i fenomeni più intensi ancora una volta in Liguria, sulle regioni centrali tirreniche e al Nord-Est. Una tregua è prevista per mercoledì.



News Successiva Autostrada Palermo-Catania chiusa nei pressi di Termini Imerese: in un viadotto c'è un giunto danneggiato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews