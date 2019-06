Attualita 6266

Torna Garanzia Giovani in Sicilia, in palio 55mila posti per i tirocini: spazio anche a chi ha 35 anni

Le risorse a disposizione sono maggiori rispetto a 5 anni fa, grazie ai 27 milioni in più ottenuti da Roma

Redazione

26 Giugno 2019 08:53

Con oltre 200 milioni da spendere nel triennio la Regione è pronta a dare il via al nuovo piano Garanzia Giovani. Come si legge in un articolo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, l'ultimo timbro della giunta è stato messo qualche giorno fa e già dai primi giorni di luglio verranno pubblicati i bandi per i tirocini e le altre misure che tanto seguito hanno avuto fra il 2014 e il 2017.Le risorse a disposizione sono maggiori rispetto a 5 anni fa, grazie ai 27 milioni in più ottenuti da Roma. Secondo i primi calcoli, questi fondi potrebbero permettere di finanziare fra i 50 mila e i 55 mila tirocini retribuiti. Nel nuovo piano c’è la possibilità di ampliare la platea oltre i 29 anni di età portandola a 35. (Gds.it)





