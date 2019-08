Sport 147

Torna al Club Nautico di Gela il torneo di tennis "Memorial Manlio Moriconi", più di 50 i giocatori che scenderanno in campo

Il torneo è già iniziato e si concluderà il primo settembre, quando verrà sancito il nome da aggiungere al palmares del prestigioso torneo

Donata Calabrese

22 Agosto 2019 16:55

Al via al Club Nautico di Gela, la nona edizione del Torneo di tennis Open “Memorial Manlio Moriconi” valevole quale 34esima prova del campionato regionale siciliano.Più di 50 giocatori si daranno battaglia presso l’impianto del Club dove è prevista la finale per domenica 1 settembre, quando verrà sancito il nome da aggiungere al palmares del prestigioso torneo, vinto l’anno scorso dal siracusano Antonio Massara.

La manifestazione, che vede la partecipazione dei migliori atleti siciliani di seconda categoria, rientra ormai nel gotha dei tornei regionali di tennis grazie ad un montepremi di tutto rispetto e alla passione e alla dedizione del Comitato organizzativo composto da Ennio Greco, Massimo Moriconi e Nuccio Perna, quest’anno coadiuvati da Roberto Marchesi e Raffaele Giudice.

Particolarmente motivati il presidente del Club Nautico Giuseppe Morselli e il direttore sportivo Francesco Barone pronti anche quest’anno ad accogliere i numerosi partecipanti e il folto pubblico che affolla ogni anno gli spalti del campo da gioco, in una magica atmosfera. Manlio Moriconi, socio onorario del Club Nautico venuto a mancare il 14 luglio 2011, era un imprenditore romano, trapiantato a Gela, grande sportivo, praticante e appassionato di tennis. Può essere considerato il promotore infaticabile di tale disciplina al Club Nautico avendo pure realizzato e donato il campo da tennis che tutt’ora rimane una delle più belle e funzionali strutture tennistiche a livello regionale



