Torna a San Cataldo il tradizione concerto fine estate, sul palco la Sinfonica del Centro Sicilia

In programma le splendide colonne sonore tratte dai film più visti e l'omaggio al grande maestro Ennio Morricone

Redazione

17 Agosto 2020 10:07

Appuntamento il 12 settembre a San Cataldo, con un concerto giunto oramai alla sua settima edizione. L'estate del Centro Sicilia si chiuderà infatti anche quest'anno con il tradizionale Concerto di fine Estate.La location rimarrà la stessa delle ultime due edizioni poiché è l'unica area nella quale si possono rispettare le misure di sicurezza dovute al Covid-19. Stiamo parlando del piazzale del secondo circolo San Giuseppe a San Cataldo. Verranno posizionate non più di 200 sedie e la prenotazione avverrà attraverso l'acquisto di un biglietto del valore simbolico di 3,00 euro che si può trovare dal 18 agosto presso Parrucchieria Selina (San Cataldo), Cartoleria Bartolozzi (San Cataldo) e Parrucchieria Hair Styling (Caltanissetta).

"Organizzare in questo periodo è molto difficile" - spiega il direttore - "già era difficile in tempi di pace, adesso è veramente delicato organizzare un concerto con vasto pubblico, così abbiamo pensato di ridurre il rischio, ma la musica non può fermarsi, abbiamo bisogno di suonare e di trasmettere le nostre emozioni da musicisti quali siamo. E' questo il nostro compito, trascorrere una serata tranquilla a suon di musica".

In programma le splendide colonne sonore tratte dai film più visti e l'omaggio al grande maestro Ennio Morricone eseguite dalla Sinfonica del Centro Sicilia e dal Coro misto InCanto. (In caso di maltempo o annullamento del concerto tutto sarà rimborsato)



