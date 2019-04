Eventi 129

Torna a Gela "Una voce per la Sicilia", il 16 e 17 maggio talenti sul palco del teatro Eschilo

Il programma televisivo ideato da Emanuele D'Angeli, è giunto oramai alla sua quinta edizione. Le puntate verranno trasmesse da 17 Tv siciliane

Redazione

30 Aprile 2019 16:37

Si terrà il 16 e 17 Maggio alle ore 20:00 al teatro Eschilo di Gela la quinta edizione della programma televisivo “Una Voce per la Sicilia”, ideato da Emanuele d’Angeli, l'obiettivo della trasmissione è quello di decretare le tre “Voci Siciliane” dell’anno, una per ogni categoria:-Dai 6 ai 13 anni JUNIOR

-Dai 14 ai 17 anni YOUNG

-Dai 18 anni in su SENIOR

Saranno 48 i cantanti che verranno selezionati per partecipare alla trasmissione e che quindi avranno superato la fase di casting che ha visto protagonisti circa 320 artisti.

Anche quest’anno 4 le puntate, che verranno trasmesse da 17 Tv siciliane, una nazionale e in tutto il mondo grazie allo streaming; 2 semifinali, 1 finale e 1 finalissima.

Una grande copertura televisiva, unica, per un talent di questo genere, un’ottima opportunità per i cantanti che cercano una vetrina prestigiosa.

Dopo il grande successo dello scorso anno anche in questa edizione tre i giudici d’eccezione, Cecilia Gayle (Cantante costaricana, nota per i successi intramontabili come “El Tipitipitero” e “El Pam Pam”), Fabrizio Berlincioni (Autore musicale che ha scritto solo per Mina più i 10 canzoni, e poi ancora altri per Celentano, Fiordaliso, Andre Bocelli, Fausto Leali, Toto Cutugno, Massimo Ranieri, Albano solo per citarne alcuni e autore televisivo per programmi come: ti lascio una canzone, io canto, the winner is, buona domenica, la sai l’ultima?, the wall, melaverde e tantissime altre) e Ivan Lazzara (Vocal Coach e vocal trainer di cantanti di fama interazionale e di importanti personaggi dello spettacolo, master sull’equilibrio instabile nel canto all’universita Santander in Spagna, collabora attivamente con maestro Beppe Vessicchio).

Una giuria di massima qualità, a cui spetterà il compito di giudicare le performance dei cantanti, saranno loro a decretare i vincitori.

Non mancheranno gli ospiti ad ogni puntata che il direttore artistico, Emanuele d’Angeli, sta già ultimando al fine di rendere la trasmissione televisiva più originale possibile.

Durante le puntate momenti dedicati alla musica immortale, con la stessa Cecilia Gayle che canterà dal vivo i suoi brani di maggiore successo.

L’unico talent televisivo in Sicilia, dedicato a giovani cantanti, che rappresenta l’innovazione nell’ambito televisivo grazie anche alla dinamicità del format e ad una regia televisiva moderna e d’impatto.

Particolare sarà il format nelle 2 puntate di semifinali i quali i cantanti si sfideranno, nella manche unica dal nome “1 contro 1”, di fronte ai 3 giudici della Semifinale, che decreteranno ad ogni manche un vincitore.

Importanti anche in questa edizione le opportunità di crescita artistica e quindi i premi in palio, riguardanti il mondo della musica che verranno resi noti nei prossimi i giorni tramite il canale Youtube, il profilo instagram e la pagina ufficiale Facebook "Una Voce per la Sicilia" che conta quasi 30.000 iscritti.

Appuntamento il 16 e 17 Maggio al teatro Eschilo di Gela per “Una Voce per la Sicilia” il programma tv dedicato ai giovani e alla musica.





Si terrà il 16 e 17 Maggio alle ore 20:00 al teatro Eschilo di Gela la quinta edizione della programma televisivo “Una Voce per la Sicilia”, ideato da Emanuele d’Angeli, l'obiettivo della trasmissione è quello di decretare le tre “Voci Siciliane” dell’anno, una per ogni categoria:-Dai 6 ai 13 anni JUNIOR

-Dai 14 ai 17 anni YOUNG

-Dai 18 anni in su SENIOR

Saranno 48 i cantanti che verranno selezionati per partecipare alla trasmissione e che quindi avranno superato la fase di casting che ha visto protagonisti circa 320 artisti.

Anche quest’anno 4 le puntate, che verranno trasmesse da 17 Tv siciliane, una nazionale e in tutto il mondo grazie allo streaming; 2 semifinali, 1 finale e 1 finalissima.

Una grande copertura televisiva, unica, per un talent di questo genere, un’ottima opportunità per i cantanti che cercano una vetrina prestigiosa.

Dopo il grande successo dello scorso anno anche in questa edizione tre i giudici d’eccezione, Cecilia Gayle (Cantante costaricana, nota per i successi intramontabili come “El Tipitipitero” e “El Pam Pam”), Fabrizio Berlincioni (Autore musicale che ha scritto solo per Mina più i 10 canzoni, e poi ancora altri per Celentano, Fiordaliso, Andre Bocelli, Fausto Leali, Toto Cutugno, Massimo Ranieri, Albano solo per citarne alcuni e autore televisivo per programmi come: ti lascio una canzone, io canto, the winner is, buona domenica, la sai l’ultima?, the wall, melaverde e tantissime altre) e Ivan Lazzara (Vocal Coach e vocal trainer di cantanti di fama interazionale e di importanti personaggi dello spettacolo, master sull’equilibrio instabile nel canto all’universita Santander in Spagna, collabora attivamente con maestro Beppe Vessicchio).

Una giuria di massima qualità, a cui spetterà il compito di giudicare le performance dei cantanti, saranno loro a decretare i vincitori.

Non mancheranno gli ospiti ad ogni puntata che il direttore artistico, Emanuele d’Angeli, sta già ultimando al fine di rendere la trasmissione televisiva più originale possibile.

Durante le puntate momenti dedicati alla musica immortale, con la stessa Cecilia Gayle che canterà dal vivo i suoi brani di maggiore successo.

L’unico talent televisivo in Sicilia, dedicato a giovani cantanti, che rappresenta l’innovazione nell’ambito televisivo grazie anche alla dinamicità del format e ad una regia televisiva moderna e d’impatto.

Particolare sarà il format nelle 2 puntate di semifinali i quali i cantanti si sfideranno, nella manche unica dal nome “1 contro 1”, di fronte ai 3 giudici della Semifinale, che decreteranno ad ogni manche un vincitore.

Importanti anche in questa edizione le opportunità di crescita artistica e quindi i premi in palio, riguardanti il mondo della musica che verranno resi noti nei prossimi i giorni tramite il canale Youtube, il profilo instagram e la pagina ufficiale Facebook "Una Voce per la Sicilia" che conta quasi 30.000 iscritti.

Appuntamento il 16 e 17 Maggio al teatro Eschilo di Gela per “Una Voce per la Sicilia” il programma tv dedicato ai giovani e alla musica.





News Successiva Gela celebra la Festa della Divina Misericordia: domani celebrazione eucaristica con il vescovo Gisana

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews