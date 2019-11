Eventi 218

Torna a Gela "Trinacria in danza": aperte le iscrizioni. La giuria sarà composta da artisti di fama nazionale

L'evento si terrà il primo dicembre al teatro Eschilo di Gela. Per i vincitori sono previste borse di studio

Redazione

10 Novembre 2019 11:13

Si terra domenica 1 dicembre, al teatro Eschilo di Gela, la seconda edizione di “Trinacria in danza”. Un evento che, come si evince dal nome, mette al centro la danza in tutte le sue discipline. Saranno quattro le categorie del concorso: danza Classica, Moderna e Contemporanea, Hip Hop e Idea Coreografica (che comprende tutti gli altri generi).A valutare le varie esibizioni che si susseguiranno saranno quattro artisti conosciuti nel panorama nazionale ed internazionale: Roberto Scafati (Direttore e Coreografo del teatro Trier in Germania), Mauro Astolfi (Direttore Artistico del Spellbound Contemporary Ballet), e Angela Kouznetsova Shaghieva (prima ballerina e maestra collaboratrice al teatro dell’opera di Roma).

La direzione artistica è di Emanuele d’Angeli.

Durante l’evento, che avrà inizio alle ore 15, verranno assegnate delle borse di studio come:

- Ammissione al progetto internazionale di perfezionamento Daf.

- Borse di studio totali e parziali per il workshop Internazionale Dance Out

dal 2 al 5 Gennaio 2020.

- Borse di studio per il Summer Intensive Romestate Dance International

dal 20 al 25 Luglio 2020.

- Borsa di studio per una settimana/dieci giorni di studio alla National Foundation for dance di Belgrado, unica scuola riconosciuta dal Ministro della Cultura; percorso di studio completamente gratuito.

A discrezione dei Giudici Mauro Astolfi e Roberto Scafati, Direttori rispettivamente di Spellbound Contemporary Ballet e del teatro di Trier in Germania, potranno essere presi in considerazione degli inviti per dei periodi di stagismo all’interno di “Spellbound Contemporary Ballet” e della “Compagnia del teatro di Trier in Germania”.

Ed ancora inviti a partecipare ai concorsi partner: Salerno Danza d’amare, About Dance, Premio Palermo Danza, Sicilia Dance Festival, Sicily Talent Show.

A contendersele numerosi danzatori, provenienti dalle scuole presenti in parte della Sicilia.

«A Gela – dichiara soddisfatto D’Angeli – non era mai stato organizzato un concorso di danza. Speriamo di poter dare continuità a queste iniziative. E’ il mio primo obiettivo in tutti i lavori che affronto quindi spero che “Trinacria in danza” possa avere continuità e crescita nel tempo.

E’ molto importante – continua - fare in modo di creare dei punti di riferimento utili per la crescita e valorizzazione dei ragazzi, che spesso sono costretti ad andare lontano dalla propria terra per continuare a praticare la propria passione. Questo che si tratti di danza come in questa circostanza o di altre discipline.

Questo deve essere un punto di riferimento nella nostra città, fondamentale non solo per noi, ma anche per i paesi limitrofi che hanno per vari motivi meno possibilità».

Le iscrizioni, per partecipare, sono aperte fino al 23 novembre, contattando la pagina Facebook “Trinacria in Danza” o chiamando il 333 7658881



