Eventi 100

Torna a Gela lo "Svuota Cantine": sarà possibile liberarsi di rifiuti ingombranti e piccoli elettrodomestici

L'iniziativa, diventata quasi un appuntamento mensile, si terrà il 19 gennaio presso la stazione ferroviaria

Redazione

03 Gennaio 2020 12:11

Torna a Gela lo “Svuota Cantine” un servizio che permette agli utenti di potersi liberare di rifiuti ingombranti e piccoli elettrodomestici. L’appuntamento è per il 19 gennaio e si svolgerà dalle 8 del mattino alle 12,30 presso la stazione ferroviaria, dove saranno collocati alcuni cassoni scarrabili. Non sono ammessi rifiuti che normalmente provengono dalla dismissione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili come porte, infissi, sanitari e sfabbricidi. Il servizio si riterrà comunque concluso quando i contenitori, appositamente predisposti, saranno riempiti. Gli interessati dovranno prenotarsi preventivamente entro il 16 gennaio e indicare il rifiuto da conferire. L’ufficio al quale rivolgersi si trova al Settore Ambiente e Decoro Urbano, in viale Mediterraneo (per i rifiuti voluminosi non sono ammessi più di 3 pezzi). La prenotazione può essere fatta anche telefonicamente al numero 0933.906108 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. In mancanza di prenotazione, si potrà conferire solo se sussiste la disponibilità di spazi all’interno dei cassoni. Le prenotazioni che non potranno essere accolte per il 19 gennaio, si intendono prenotate per la raccolta del mese successivo, considerata la volontà dell’amministrazione di garantire con cadenza mensile il servizio in questione.

Torna a Gela lo “Svuota Cantine” un servizio che permette agli utenti di potersi liberare di rifiuti ingombranti e piccoli elettrodomestici. L’appuntamento è per il 19 gennaio e si svolgerà dalle 8 del mattino alle 12,30 presso la stazione ferroviaria, dove saranno collocati alcuni cassoni scarrabili. Non sono ammessi rifiuti che normalmente provengono dalla dismissione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili come porte, infissi, sanitari e sfabbricidi. Il servizio si riterrà comunque concluso quando i contenitori, appositamente predisposti, saranno riempiti. Gli interessati dovranno prenotarsi preventivamente entro il 16 gennaio e indicare il rifiuto da conferire. L’ufficio al quale rivolgersi si trova al Settore Ambiente e Decoro Urbano, in viale Mediterraneo (per i rifiuti voluminosi non sono ammessi più di 3 pezzi). La prenotazione può essere fatta anche telefonicamente al numero 0933.906108 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. In mancanza di prenotazione, si potrà conferire solo se sussiste la disponibilità di spazi all’interno dei cassoni. Le prenotazioni che non potranno essere accolte per il 19 gennaio, si intendono prenotate per la raccolta del mese successivo, considerata la volontà dell’amministrazione di garantire con cadenza mensile il servizio in questione.

News Successiva Natale a Gela: partita di calcio all'insegna della solidarietà tra gli operatori di due onlus

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare