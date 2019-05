Eventi 12

Torna a Gela il premio nazionale "La Gorgone d'Oro" : ecco i vincitori. Cassisi: "La poesia gode di ottima salute"

Con la poesia "Immagini e visioni di Gerusalemme" la poetessa Monica Borettini di San Michele di Tiorre, in provincia di Parma, si è classificata al primo posto

Redazione

21 Maggio 2019 15:27

Con la poesia “Immagini e visioni di Gerusalemme” la poetessa Monica Borettini di San Michele di Tiorre, in provincia di Parma, si è classificata al primo posto (sezione poesia inedita) del 19° Concorso nazionale di Poesia “La Gorgone d’Oro” promosso dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” presieduto da Andrea Cassisi. “L' erta del Calvario è l'archetipo che la poesia recupera tramite un dire che si fa scena, video diacronico - si legge in un passo della motivazione - che ripropone un'ascesa lenta, stremata; una scelta determinata, che ha lasciato sulle pietre lacrime di sangue, non corrose dalle migliaia di passi della Storia che diventa un approdo che non è miraggio perché amore totale che abbraccia il tempo e l'oltre”.Al secondo posto invece, con la poesia “Il capanno” si è classificata la poetessa Maricla Di Dio di Calascibetta, in provincia di Enna. “Il ricordo di un padre nella raffigurazione fisica di emozioni, e sensazioni, capaci di ritrovare e reincarnare un’anima, facendone pulsare il cuore, e accendere il sangue, al di là del tempo, dove è possibile trovare chi non è, non smette mai di esistere: un’ombra quieta/nel quieto finire del giorno”, così il testo della motivazione.

Lo ha stabilito la giuria, presieduta da don Rino La Delfa, docente della Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia e composta dal Dirigente scolastico Maria Luisa Tozzi, dalla Prof.ssa Lina Orlando di Gela, dai poeti Emanuele Aloisi di Zaccanopoli (VV) e Andrea Accaputo di Avola (SR) e da Eliana Orlando ed Emanuele Zuppardo del centro Zuppardo.

Al terzo posto (ex-æquo) si sono classificati i poeti Anna Cantini di Aviatico (BG), Franca Cavallo di Modica, Carmelo Consoli di Firenze, Anna D’Andria di Tortoreto Lido (TE), Bernardo Panzeca di Termini Imerese (PA), Luciana Salvucci di Colmurano (MC) e Mario Giorgio Talio di Caltanissetta. Al quarto posto invece i poeti Gaetano Catalani di Ardore Marina (RC), Palma Civello di Palermo, Antonio Damiano di Latina, Paola De Lorenzo Ronca di Avellino, Emanuele Insinna di Palermo, Giancarlo Interlandi di Acitrezza (CT), Rita Muscardin di Savona e Marisa Provenzano di Catanzaro.

“Anche quest’anno il premio chiama a raccolta poeti provenienti da ogni parte d’Italia – dice soddisfatto il Presidente Andrea Cassisi -. La poesia gode di ottima salute e la sua alta produttività ne è la prova perché i versi non sono buoni solo per le carte dei cioccolatini! Decine, centinaia di versi quelli che ci sono arrivati che rivelano attraverso il linguaggio interiore stati d’animo, denunce, emozioni. Le parole della poesia come antidoto alla banalità del vivere ci aiutano ad osservare le realtà che ci circondano con un atteggiamento consolatorio ma rivoluzionario”.

La premiazione, alla presenza di autorità civili e di personalità del mondo della cultura e del cinema e dell’arte, avrà luogo venerdì 5 luglio alle ore 19,30 nella terrazza del Club Nautico di Gela ed è promossa con il sostegno del Cesvop ed il patrocinio del settimanale cattolico diocesano “Settegiorni”.





Con la poesia “Immagini e visioni di Gerusalemme” la poetessa Monica Borettini di San Michele di Tiorre, in provincia di Parma, si è classificata al primo posto (sezione poesia inedita) del 19° Concorso nazionale di Poesia “La Gorgone d’Oro” promosso dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” presieduto da Andrea Cassisi. “L' erta del Calvario è l'archetipo che la poesia recupera tramite un dire che si fa scena, video diacronico - si legge in un passo della motivazione - che ripropone un'ascesa lenta, stremata; una scelta determinata, che ha lasciato sulle pietre lacrime di sangue, non corrose dalle migliaia di passi della Storia che diventa un approdo che non è miraggio perché amore totale che abbraccia il tempo e l'oltre”.Al secondo posto invece, con la poesia “Il capanno” si è classificata la poetessa Maricla Di Dio di Calascibetta, in provincia di Enna. “Il ricordo di un padre nella raffigurazione fisica di emozioni, e sensazioni, capaci di ritrovare e reincarnare un’anima, facendone pulsare il cuore, e accendere il sangue, al di là del tempo, dove è possibile trovare chi non è, non smette mai di esistere: un’ombra quieta/nel quieto finire del giorno”, così il testo della motivazione.

Lo ha stabilito la giuria, presieduta da don Rino La Delfa, docente della Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia e composta dal Dirigente scolastico Maria Luisa Tozzi, dalla Prof.ssa Lina Orlando di Gela, dai poeti Emanuele Aloisi di Zaccanopoli (VV) e Andrea Accaputo di Avola (SR) e da Eliana Orlando ed Emanuele Zuppardo del centro Zuppardo.

Al terzo posto (ex-æquo) si sono classificati i poeti Anna Cantini di Aviatico (BG), Franca Cavallo di Modica, Carmelo Consoli di Firenze, Anna D’Andria di Tortoreto Lido (TE), Bernardo Panzeca di Termini Imerese (PA), Luciana Salvucci di Colmurano (MC) e Mario Giorgio Talio di Caltanissetta. Al quarto posto invece i poeti Gaetano Catalani di Ardore Marina (RC), Palma Civello di Palermo, Antonio Damiano di Latina, Paola De Lorenzo Ronca di Avellino, Emanuele Insinna di Palermo, Giancarlo Interlandi di Acitrezza (CT), Rita Muscardin di Savona e Marisa Provenzano di Catanzaro.

“Anche quest’anno il premio chiama a raccolta poeti provenienti da ogni parte d’Italia – dice soddisfatto il Presidente Andrea Cassisi -. La poesia gode di ottima salute e la sua alta produttività ne è la prova perché i versi non sono buoni solo per le carte dei cioccolatini! Decine, centinaia di versi quelli che ci sono arrivati che rivelano attraverso il linguaggio interiore stati d’animo, denunce, emozioni. Le parole della poesia come antidoto alla banalità del vivere ci aiutano ad osservare le realtà che ci circondano con un atteggiamento consolatorio ma rivoluzionario”.

La premiazione, alla presenza di autorità civili e di personalità del mondo della cultura e del cinema e dell’arte, avrà luogo venerdì 5 luglio alle ore 19,30 nella terrazza del Club Nautico di Gela ed è promossa con il sostegno del Cesvop ed il patrocinio del settimanale cattolico diocesano “Settegiorni”.





News Successiva Giornate della legalità a Gela, Butera e Niscemi: con gli studenti si parlerà di ambiente

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews