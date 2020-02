Cronaca 425

Torna a Enna il virus della febbre suina: due persone in ospedale, una è in gravi condizioni

Si tratta di un virus che si trasmette difficilmente dal suino all'uomo. E' una forma di influenza che colpisce gli animali ma che nel 2009 ha colpito l'uomo

Redazione

25 Febbraio 2020 09:49

Nel pieno dell'emergenza coronavirus, a Enna spunta anche virus H1N1 responsabile della pandemia di influenza del 2009, definita allora febbre suina. Due persone, una delle quali sarebbe in gravi condizioni, sono state ricoverate presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Umberto I.Il virus, da allora continua a circolare. "Tale infezione, appartenente a un vecchio cluster registrato nel tempo e nel territorio - fa sapere una nota dell'Asp di Enna -, è già stata regolarmente comunicata al ministero e all'Assessorato come da procedura". Questo tipo di influenza colpisce con una certa regolarità i maiali. Normalmente gli esseri umani non vengono colpiti da questo virus anche se sono stati documentati casi di contagio (sono stati osservati 12 casi negli Stati Uniti nel periodo che va da dicembre 2005 a febbraio 2009 generalmente tra quelle persone che sono state a contatto con i suini) A partire dal marzo del 2009 un virus di questo tipo ha contagiato degli esseri umani ed è stata dimostrata inoltre la diffusione da essere umano ad essere umano. Il contagio ha avuto origine inizialmente in Messico, estendendosi in breve tempo a più di 80 Paesi. Non sono però ancora disponibili dati certi che indichino quanto sia semplice il passaggio del virus da essere umano ad essere umano



