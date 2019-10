Eventi 94

Torna a Delia dopo 62 anni per rivedere il suo paese: aveva tre anni quando la famiglia si trasferì in Francia

Santo Petrantò è stato accolto con una cerimonia in munipio. La sua famiglia lasciò la Sicilia in cerca di lavoro

Ad accogliere al Comune Santo Petrantò l’assessora alla Cultura Piera Alaimo e l’assessore all’Agricoltura Antonio Gallo, che gli consegnano, da parte del Sindaco Gianfilippo Bancheri, una una pergamena ricordo per omaggiare la sua presenza a Delia.Sono passati sessantadue anni da quando Petrantò, all’età di tre anni, partì con la famiglia alla volta di Turquois. Santo Vive a Bailleul, nella Fiandra francese, ed è un esperto di nuove tecnologie per la stampa in tre dimensioni. Può vantare un laboratorio con una stampante capace di fabbricare oggetti in 3D di grande formato, “l’unica esistente – ha detto - a Nord di Parigi”, che riesce a stampare oggetti fino ad un metro cubo di volume>>.

<<Siamo felici di averlo avuto tra di noi – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri che non è potuto essere presente alla cerimonia. Dopo più di mezzo secolo è voluto ritornare, per rinsaldare le radici e l’identità originaria con la sua terra. Quella di Santo è una bella storia, ha aggiunto. Una storia semplice ma autentica. La storia di chi è emigrato per cercare lavoro lontano dalla propria terra ed ha avuto successo. Oggi abbiamo voluto lasciare traccia di ciò, in modo che non vada perduta>>. Parla l’italiano ed anche il dialetto deliano: <>.

Alla breve e commovente cerimonia, oltre al sindaco, all’assessora alla Cultura Alaimo e all’assessore Gallo, erano presenti il presidente della Pro Loco, Angelo Montebello, che ha voluto rimarcare con la sua presenza il valore dell’iniziativa. Presenti anche un gruppo cittadini francesi in tour in Sicilia con Petrantò.

Un rinfresco con assaggi di prodotti tipici offerti dalle aziende locali al termine della cerimonia.



