Cronaca 2148

Torna a casa barcollando poi si aggrava improvvisamente: giovane in gravi condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta

Oggi il giovane compie 22 anni. Ieri sera aveva festeggiato con gli amici ma poi è accaduto qualcosa

Rita Cinardi

21 Luglio 2020 12:34

Prima la festa poi il dramma. Un giovane di Piazza Armerina di 22 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per l'aggravarsi improvviso di un trauma cranico. E' successo nella notte. Il ragazzo aveva festeggiato con gli amici. Oggi, infatti, ha compiuto 22 anni. Uscito con lo scooter del fratello è tornato a casa barcollando. Poi in piena notte le convulsioni. Subito i genitori lo hanno condotto all'ospedale di Piazza Armerina. Qui è stato riscontrato un grave trauma cranico e un vasto ematoma che ha determinato l'aggravarsi improvviso delle sue condizioni. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale del 118 di Caltanissetta. Il giovane infatti è stato trasferito all'ospedale Sant'Elia dove è stato eseguito un delicato intervento di neurochirurgia. E' probabile, vista anche la presenza di ferite ed ematomi al volto, che abbia avuto un incidente e sia tornato a casa sottovalutando i suoi sintomi. Le sue condizioni al momento sono gravissime.

