Torna a Caltanissetta un corso di arabo, le lezioni prenderanno il via il 4 novembre

L'associazione di promozione sociale "Iside" ripropone il corso che sarà tenuto dalla prof.ssa Ilaria Longombardo

23 Ottobre 2019 21:31

L'Associazione di Promozione Sociale "Iside" riprende appieno le sue attività volte all'accrescimento della cultura riproponendo, a grande richiesta, il corso di arabo tenuto dalla prof.ssa Ilaria Longombardo.Suddetto corso è destinato a tutti i cittadini che intendono acquisire la cultura e la lingua araba. Possono anche partecipare tutti gli operatori che lavorano con arabofoni e i migranti di seconda generazione. Possono prendere parte, inoltre, anche i partecipanti dei corsi precendenti in modo da concedere loro non solo un ripasso ma anche un approfondimento di ciò studiato finora.

Le iscrizioni sono aperte e il primo giorno di corso previsto è il 04 novembre alle ore 18.00 presso la sede della “Casa delle Culture e del Volontariato” via Xiboli 310 Caltanissetta.



