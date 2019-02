Eventi 98

Torna a Caltanissetta la rassegna "L'appetito vien mangiando": sul palco Toti e Totino

L'appuntamento è per domani, venerdì 22 febbraio, al teatro Rosso di San Secondo. Toti e Totino, sono sulle scene siciliane oramai da 22 anni

Redazione

21 Febbraio 2019 15:51

Domani, venerdì 22 febbraio, alle ore 21:00, presso il Teatro Rosso Di San Secondo di Caltanissetta, appuntamento con il terzo spettacolo della stagione di teatro comico “L’Appetito Vien Ridendo”, giunta alla sua seconda edizione. Sarà la volta del duo comico per eccellenza “Toti & Totino”. Un duo che ormai da 52 anni è sulle scene siciliane, due artisti che da anni sono la colonna portante della trasmissione "Insieme " di Antenna Sicilia e che negli ultimi anni hanno intensificato anche la loro esperienza in campo cinematografico. Li abbiamo visti in diverse apparizione, e non solo, in film per la tv italiana, come Montalbano e al cinema come “La Fuitina Sbagliata” film dei Soldi Spicci.

Per chi volesse assistere allo spettacolo, consigliamo di non perdere tempo e prenotare al 3423589070 o al 3285880889, i posti sono in esaurimento.



