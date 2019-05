Eventi 822

Torna a Caltanissetta il "Giro di Sicilia": oltre 250 le auto storiche che sfileranno in tutta l'isola

Il giro prenderà il via il 5 giugno e si concluderà il 9. Farà tappa anche a Caltanissetta l'8 giugno per poi raggiungere la Valle dei Templi

Redazione

29 Maggio 2019 16:12

E’ tutto pronto per la 34esima edizione del Giro di Sicilia che farà tappa anche a Caltanissetta. Lunedì 3 giugno, alle 11, si terrà presso la sala degli specchi di Villa Niscemi, a Palermo la conferenza stampa di presentazione della XXIX rievocazione storica internazionale del Giro di Sicilia by VCCPanormus. Attesa la presenza del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ed il Presidente nazionale dell'ASI, Alberto Scuro, l'erede dei Florio e madrina del Giro di Sicilia, Donna Costanza Afan De Rivera, il Presidente del Veteran Car Club Panormus, Antonino Auccello, l'artista Salvo Manuli, il Sindaco di Partanna, Nicolò Catania, lo storico e giornalista Vincenzo Prestigiacomo e lo storico e scrittore Salvatore Requirez. L’edizione 2019 del Giro di Sicilia, andrà in scena dal 5 al 9 giugno. La partenza è in programma per il 6 giugno alle 10.30 da Piazza Verdi a Palermo, Il 5 giugno, giornata dedicata al prologo denominato "Aspettando il Giro di Sicilia", che vedrà sfilare le prestigiose auto d'epoca sul Monte Pellegrino. Inoltre, si svolgerà anche un Concorso di Eleganza Dinamica XXXIX "La Sicilia dei Florio. A testimone di tale iniziativa sociale vi sarà la presenza della storica Fiat 600, modificata dalla GuidoSimplex per soggetti diversamente abili, che vedrà a bordo due pionieri della disabilità, quali gli atleti palermitani Nanni Gambino e Pietro Boncimino, che affronteranno anche le 4 tappe previste come un equipaggio normale. Oltre 250 le prestigiose auto d'epoca provenienti da diverse nazioni del mondo. L’8 giugno il giro ripartirà da Caltanissetta per raggiungere la Valle dei Templi di Racalmuto con le vetture che entreranno nel cuore del sito, al tempio di Giunone. La quarta ed ultima tappa, invece, ripartirà da Marsala nella mattina di domenica 9 Giugno (ore 8,30) e porterà la sfilata della rievocazione lungo la zona costiera delle saline, attraversando Marausa e Salina Grande. Poi sarà la volta di Erice, Castellammare del Golfo e quindi l'arrivo definitivo con accoglienza nella Città di Alcamo - Piazza Ciullo.



