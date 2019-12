Salute 185

Torino, suona chitarra e tamburello mentre viene operato per un tumore al cervello

L'intervento è perfettamente riuscito e oltre a salvargli la vita ha preservato le sue abilità creative

Redazione

27 Dicembre 2019 19:33

Ha suonato chitarra e tamburello in sala operatoria, alternando il repertorio proposto dalla neuropsicologa a momenti di improvvisazione mentre veniva operato al cervello per un tumore. Un musicista di 35 anni è stato operato da sveglio, alle Molinette della Città della Salute di Torino, con la tecnica 'asleep-awake', che consente una exeresi massimale con minimi rischio di deficit neurologici permanenti attraverso il monitoraggio delle funzioni del paziente. L'intervento è perfettamente riuscito.

Non è la prima volta che l'equipe neurochirurgica del professor Diego Garbossa - composta da Antonio Melcarne, Matteo Monticelli, Filippo Veneziano Santonio e Pietro Zeppa - utilizza la awake surgery, la chirurgia a paziente sveglio, per testare le 'funzioni superiori' dell'essere umano in sala operatoria durante la rimozione di lesioni celebrali. Nel caso del musicista, compositore della band 'LaStanzadiGreta' Alan Brunetta, oltre a salvargli la vita l'intervento ha preservato le sue abilità creative. (Ansa)

