Attualita 289

Topi e scarafaggi per le vie della città, il sindaco di Gela ordina a Caltaqua di provvedere alla derattizzazione

Il primo cittadino Lucio Greco ha emesso un'ordinanza con la quale ordina alla società italo-spagnola di procedere alla pulizia della città

Redazione

01 Ottobre 2019 13:24

Il proliferare di topi e scarafaggi per le vie cittadine con gravi

conseguenze per l’igiene pubblica ha imposto un giro di vite

all’Amministrazione comunale.

Il sindaco Lucio Greco ha emesso ieri un’ordinanza a Caltaqua di

provvedere, con urgenza, agli interventi di deblattizzazione e

derattizzazione sulla rete gestita dalla società, in numero necessario a

contenere il fenomeno della proliferazione di scarafaggi e ratti, con

particolare attenzione ai periodi riproduttivi.

La società spagnola dovrà comunicare preventivamente al Comune di Gela

le date e gli orari previsti per gli interventi, in modo da consentire

l’esecuzione di interventi contestuali sulle infrastrutture gestite dal

Comune ed esposte a rischio analogo, in modo tale da evitare la

dispersione degli scarafaggi e dei ratti che si intenderebbe colpire.

