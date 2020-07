Cronaca 2341

Tony Maganuco dal Sant'Elia ringrazia il personale sanitario: "Grazie a una squadra di professionisti ora sto bene"

Colpito da un'aneurisma il 17 luglio il conduttore di Radio CL1 racconta la sua esperienza

Redazione

29 Luglio 2020 14:27

Tony Maganuco sta bene. Dopo l'aneurisma che lo aveva colpito e il delicato intervento di neurochirurgia all'ospedale Sant'Elia ha deciso di ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che si è preso cura di lui. "Ho fatto un viaggio strano verso mondi non conosciuti... E per un bel lungo tempo.. Ma se sono rimasti nel nostro mondo.. Lo devo ad una squadra di professionasti del nostro ospedale.. Che hanno fatto una operazione davvero. difficile.Posso vantarmi di essere stato eseguito da oltre da 25 persone. Dai medici Raffaelle Alessandrello,dai Dottori Rita Lipani, Francesco Nobile, Luca Ruggeri, Jame Mandelli. Le anestesiste Rita D'Ippolito e Rosa Camilleri. La caposala Donatella Sardo, gli infermieri Luigi Cali', Anna Rita DeSimone, Valeria Costa, Nazzareno Fuoco, Franco Gesualdo, Rosario Iacono,Lidia Mangione, Giulla Pletto, Salvatrice Sorce, Carmela Spinello, Luigi Strazzeri, Patrizia Bova. Gli Oss Salvo Polizzi, Vincenzo Di Vara, Tommaso Falsone. I fisioterrapista Giusy dell'Utri e Jessica Messina. E' stata la mia famiglia. Siete in gamba. Alla grande il reparto Neurochirurgia. Grazie di cuore"



