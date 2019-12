Sport 120

Tiro con l'arco, torneo di San Michele a Caltanissetta: ottimi piazzamenti per gli arcieri nisseni

Gli atleti nisseni, nella gara a carattere interregionale svoltasi al Palacannizzaro, hanno conquistato un primo posto di squadra nella categoria Arco nudo

Redazione

16 Dicembre 2019 15:51

Ottimi risultati per gli arcieri del CUSN Caltanissetta al Trofeo S.

Michele - U.S. ACLI CL. Gli atleti nisseni nella gara a carattere

interregionale svoltasi al Palacannizzaro conquistano un 1° posto di

squadra nella categoria Arco nudo ( Denaro l.; Scribani M.; Parisi J.),

e tre secondi posti con Lombardo G., Denaro L., seguiti dalla squadra

Master M. ( Cala' M.; Rendo E.; Montana C.). Buoni piazzamenti per Grifo

L., Di Franco S.

Ottima l'organizzazione del CUSN- ACLI CL che ha ospitato oltre

cinquanta atleti provenienti da tutta la Sicilia e dell'Arco Club di

Riccione. Da evidenziare la partecipazione di due Olimpionici ,Veronica

Floreno e Carrubba Pippo . Per la cronaca il Trofeo S.Michele distinto

nelle categorie Olimpico, Arco Nudo e Compound se lo aggiudicano

rispettivamente

Andolina Fabiano (Dyamond PA), Pitrella Antonino (Monti Erei) e Guarneri

Sebastiano (Arcieri Floridia).Ne dà notizia il presidente Aurelio Armatore.

