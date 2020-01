Cronaca 816

Tir si ribalta sulla A19 nella bretella a Resuttano. La prefettura: situazione monitorata

E’ garantita la tempestività delle comunicazioni tra tutte le componenti istituzionali coinvolte, al di fine di assicurare l’intervento di personale e mezzi per il soccorso e l’assistenza agli utenti

14 Gennaio 2020 17:43

In data odierna sulla SP 19 nei pressi del Comune di Resuttano si è verificato un incidente a un mezzo pesante, che ha determinato rallentamenti nella viabilità di quell’arteria stradale con la formazione di code di veicoli vari.Nella circostanza è intervenuto personale del locale Comando dei Vigili del Fuoco per la rimozione del veicolo incidentato e di ogni ostacolo alla circolazione, al fine di agevolare la ripresa a breve del traffico veicolare.

La situazione è attentamente monitorata da questa Prefettura, che è in costante contatto con la Polizia Stradale, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile per eventuali problematiche che dovessero evidenziarsi per gli automobilisti. E’ presente, altresì, personale di associazioni di volontariato che curano azioni di supporto e di eventuale soccorso all’utenza.

E’ garantita la tempestività delle comunicazioni tra tutte le componenti istituzionali coinvolte, al di fine di assicurare l’intervento di personale e mezzi per il soccorso e l’assistenza agli utenti.



