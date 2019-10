Cronaca 194

Tir sbanda sulla Ss 190, traffico bloccato a Butera: presente personale dell'Anas

Il mezzo pesante, dopo aver sbandato, si è messo di traverso. Sul posto è intervenuta l'Anas per il ripristino della circolazione

Redazione

25 Ottobre 2019 13:09

Il traffico sulla strada statale 190 "Delle Solfare" è provvisoriamente bloccato a Butera, nel nisseno, per la presenza di un mezzo pesante che, dopo avere sbandato, si è messo di traverso al km 57,500. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che sul posto è presente il personale della società per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

