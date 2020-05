Cronaca 675

Tir in fiamme nei pressi di Ponte Cinque Archi: traffico bloccato sull'autostrada Palermo-Catania

Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale dell'Anas per la gestione della viabilità e i vigili del fuoco.

Redazione

07 Maggio 2020 12:40

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato tra Resuttano e Ponte Cinque Archi, in direzione Catania, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 91.Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



