Timone d'argento al Club Nautico di Gela, Morselli: "Onorato dalla presenza di ospiti illustri"

Serata di gala al Club Nautico in occasione della ventesima edizione del prestigioso premio dedicato ad illustri personaggi

29 Luglio 2019 12:20

“Timone d’argento” al Club Nautico di Gela assegnato a personaggi siciliani che si sono distinti per capacità, tenacia e competenza. Il premio, nato nel 1975, è stato consegnato a Paolo Di Stefano, scrittore, inviato speciale del "Corriere della Sera", per il suo ultimo romanzo "Sekù non ha paura" (ed. Solferino) e per il complesso della sua ricca e pluripremiata attività letteraria. "La comunicazione oggi preoccupa, è quindi necessario ricercare sempre fonti serie e autorevoli", così in un passaggio della sua premiazione. Sul palco anche Pino Cuttaia, chef pluristellato di Licata che ha definito il cuoco un "ambasciatore che mette nel piatto una filiera, il custode del sapere e del sapore". Ed ancora premio ad Alessandro Cappellani, chirurgo e docente universitario. "Il medico deve curare il paziente come se fosse un suo familiare", ha detto. Applausi anche per il bravissimo Alberto Ferro, il giovanissimo pianista di Gela impegnato in Europa, già vincitore, tra gli altri, del prestigioso premio Telekom Beethoven di Bonn. Nel corso della cerimonia, presentata da Salvo La Rosa, ha presenziato la moglie dell'archeologo Sebastiano Tusa che ha ritirato il premio in memoria dell'assessore regionale ai Beni Culturali scomparso tragicamente in un incidente aereo a marzo di quest'anno. Tusa è stato ricordato quale "instancabile studioso innamorato della bellezza". Soddisfazione per la riuscitissima serata, allietata durante la serata danzante da Cristiano Malgioglio, è stata espressa dal presidente del Nautico Giuseppe Morselli che si è detto "onorato della presenza degli illustri ospiti che da quest'anno arricchiranno il prestigioso albo d'oro".



Tra i premiati delle precedenti edizioni figurano, solo per citarne alcuni, Leonardo Sciascia (1975); Ignazio Buttitta (1977); Candido Cannavò (1979); Gesualdo Bufalino (1981); Giuseppe Fava (1985, alla memoria); Matteo Collura (1990); Fortunato Pasqualino (1993); Silvana Grasso (1995); Mariella Lo Giudice (2003); Francesco Cafiso (2012); Felice Cavallaro (2014) ; Giuseppe Migliore (2017).







