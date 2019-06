Cronaca 2570

Tetto sprofonda e l'operaio precipita: trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Elia

Adesso è ricoverato in coma farmacologico al reparto di Rianimazione per un gravissimo trauma cranico

Redazione

24 Giugno 2019 21:03

Un muratore, G. M. di 65 anni, è precipitato mentre era al lavoro e si stava occupando di interventi di ristrutturazione in un immobile di via Pindemonte, una traversa della più nota via Asaro, a Racalmuto. Mentre l'operaio era all'opera sarebbe sprofondato il tetto dell'immobile e il lavoratore è precipitato finendo sulla scala interna dello stabile. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto, nel centro storico di Racalmuto, si è precipitata sia un'autoambulanza del 118 che l'elisoccorso inviato dalla centrale del 118 di Caltanissetta.L'elicottero del 118 è atterrato nell'area del cimitero comunale e fino alla parte a valle del paese, l'operaio ferito - che avrebbe mantenuto comunque piena lucidità - è stato trasferito proprio con l'ambulanza. A coordinare le operazioni di trasferimento e soccorso sono stati i carabinieri della stazione di Racalmuto che, adesso, si stanno già occupando della dinamica dell'incidente sul lavoro.

L'operaio ferito è stato trasportato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Adesso è ricoverato in coma farmacologico al reparto di Rianimazione per un gravissimo trauma cranico. I medici lo hanno sottoposto a tutti gli esami necessari e hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita. (Agrigentonotizie.it)





