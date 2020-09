Salute 719

Test sierologici al personale scolastico, l'Asp di Caltanissetta ne ha programmati 1200

L’esecuzione dei test è coordinata dalla Direzione Sanitaria Aziendale che ha permesso la prenotazione informatica dell’esame ematico.

Redazione

04 Settembre 2020 10:03

Su indicazione del Direttore Generale l’ASP di Caltanissetta dal 2 settembre è iniziata l’esecuzione dei test sierologici per il personale docente e ATA, i cui medici non aderiscono all’iniziativa, e per lo stesso personale privo di Medico di Medicina Generale. L’esecuzione dei test è coordinata dalla Direzione Sanitaria Aziendale che ha permesso la prenotazione informatica dell’esame ematico.Sino al prossimo 5 settembre sono stati già programmati 1200 test sierologici di cui 700 nell’Area Nord della Provincia e 500 nell’Area Sud.



Il microbiota nella Sclerosi Multipla, il presidente regionale della Sin Michele Vecchio: "Un ruolo interessante nel determinismo di malattia e trattamenti"

News Successiva Caltanissetta, al via il congresso "Neuro-Covid-19". A inizio lavori un minuto di silenzio per le vittime della pandemia

