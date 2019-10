Attualita 243

Test di Medicina, il Miur ha pubblicato la graduatoria: è disponibile su Universitaly

Nella graduatoria i candidati che hanno raggiunto almeno 20 punti avranno uno di questi 4 status: idoneo assegnato, idoneo prenotato, in attesa e fine posti

Redazione

01 Ottobre 2019 16:31

Il Miur ha pubblicato questa mattina, intorno alle 8, la graduatoria nazionale dei test di Medicina 2019 per l'accesso ad uno degli 11.658 posti a disposizione nelle facoltà a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria.Gli aspiranti camici bianchi che hanno sostenuto i test a numero chiuso lo scorso 3 settembre potranno consultare la graduatoria sulla piattaforma Universitaly, accedendo con le proprie credenziali. Oggi insomma conosceranno il verdetto: chi potrà immatricolarsi all'anno accademico 2019/2020, chi dovrà attendere lo scorrimento e chi, invece, dovrà ritentare il prossimo anno.

Nella graduatoria i candidati che hanno raggiunto almeno 20 punti avranno uno di questi 4 status: "idoneo assegnato", "idoneo prenotato", "in attesa" e "fine posti".

Chi ha lo status di idoneo assegnato ha 4 giorni di tempo per immatricolarsi nell'ateneo di prima scelta. Chi non si iscrive per tempo verrà considerato rinunciatario.

Gli "idonei prenotati" possono scegliere se immatricolarsi entro 4 giorni lavorativi nell'ateneo in cui i risulta prenotati oppure si possono aspettare ulteriori scorrimenti per concorrere all'ateneo di prima scelta. Ma in quest'ultimo caso bisogna confermare l'interesse di restare in graduatoria.

Gli studenti che hanno lo status "in attesa" dovranno invece attendere gli scorrimenti, ma dovranno anche loro confermare l'interesse a ogni scorrimento di graduatoria, fin quando vorranno rimanere in lista;

Chi è "fine posti" dovrà attendere lo scorrimento degli studenti in attesa. E anche in questo caso, devono confermare l'interesse a restare in graduatoria. Gli scorrimenti saranno a cadenza settimanale, quindi i primi partiranno presumibilmente il 9 ottobre.

Senza la conferma di interesse, che va fatta sul portale di Universitaly, si rischia di perdere il posto ottenuto. Il procedimento deve essere completato entro le ore 12.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della graduatoria o dello scorrimento. In caso contrario, viene escluso definitivamente dalla graduatoria.



