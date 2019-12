Cronaca 346

Terribile incidente sul lungomare di Gela, scontro tra auto e moto: centauro in gravissime condizioni

Ad avere la peggio è stato il giovane che era a bordo della moto è stato trasferito in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta

Redazione

01 Dicembre 2019 17:29

Terribile incidente sul lungomare di Gela, nei pressi del monumento per la pace. Per cause ancora da accertare una Golf si è scontrata con una moto di grossa cilindrata a bordo del quale c’era un ragazzo di 26 anni, il quale dopo l’impatto con l’auto avrebbe fatto un volo di diversi metri prima di cadere sull’asfalto. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in gravissime condizioni. E' stato ricoverato nel reparto di rianimazione e i medici stanno facendo di tutto per salvarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la polizia per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Terribile incidente sul lungomare di Gela, nei pressi del monumento per la pace. Per cause ancora da accertare una Golf si è scontrata con una moto di grossa cilindrata a bordo del quale c’era un ragazzo di 26 anni, il quale dopo l’impatto con l’auto avrebbe fatto un volo di diversi metri prima di cadere sull’asfalto. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in gravissime condizioni. E' stato ricoverato nel reparto di rianimazione e i medici stanno facendo di tutto per salvarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la polizia per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

News Successiva Gela, arrestato dai carabinieri pregiudicato campano con Tir sospetto e documenti falsi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare